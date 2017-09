2017-09-25 00:49:43.0

Festival der Nationen Nach dem Genuss ist vor dem Genuss

Das Eröffnungskonzert samt Gala-Buffet war wie immer auch ein gesellschaftliches Highlight Von Alf Geiger

So ein Eröffnungskonzert macht ganz schön durstig und hungrig – beim mondänen Mitternachtsbuffet im Nobel-Hotel „Steigenberger – Der Sonnenhof“ konnten sich die VIPs und Promis dann ausgiebig stärken. Auf die rund 250 Ehrengäste wartete ein leckeres Gala-Buffet, das keine kulinarischen Wünsche offen ließ. Sonnenhof-Küchendirektor Jörg Richter und Küchenchef Fabian Weilandt und ihr Team hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um das verwöhnte Publikum zufriedenzustellen – mit Erfolg.

Schon vor dem Eröffnungskonzert blieben die Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter sich und konnten sich im „VIP-Zelt“ vor dem Kurhaus bei lockeren Gesprächen, einem Gläschen Champagner oder einem frisch gezapften Bier auf den musikalischen Hochgenuss beim Konzert mit Sabine Meyer (Klarinette) und Emanuel Pahud (Flöte) einstimmen. Dazu wurden kleine „Appetizer“ gereicht, damit später bloß kein Magen zu knurren begann.

ANZEIGE

In lockerer Runde wurde hier geplaudert und gescherzt, ehe die Fanfare das Konzertpublikum in den Kursaal rief. In der Konzertpause warteten auf die geladenen Gäste dann verführerische „Finger Food“-Häppchen und kühle Getränke – einem furiosen Konzert-Finale mit dem Kammerorchester Basel unter der Leitung von Giovanni Antonini stand also nichts mehr im Wege.

Das Eröffnungskonzert blieb aber auch in diesem Jahr nicht alleine ein musikalischer Hochgenuss – nach dem Konzert wartete auf die VIPs dann der gesellschaftliche Höhepunkt des Festival-Wochenendes: das Mitternachtsbuffet im Hotel Steigenberger.

Jetzt erst einmal alle Gäste an ihre Tische lotsen: Gastgeber und Hotel-Direktor Peter Messner hatte bestimmt einige schlaflose Nächte verbracht, ehe die passende Sitzordnung feststand.

Um die Suche nach dem Sitzplatz zu erleichtern, waren die jeweiligen Tische mit den Namen berühmter Komponisten gekennzeichnet und die freundlichen Mitarbeiterinnen des Hotels sorgten gekonnt und charmant dafür, dass alle zügig an ihre Plätze fanden.

Denn das eigentliche Highlight sollte ja nicht mehr länger auf sich warten lassen: die Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste durch Hotelchef Peter Messner. Und der machte es kurz und gekonnt und spannte die hungrigen Festival-Fans nicht lange auf die Folter. Messner verwies auf den familiären Charakter des Bad Wörishofer Festivals und freute sich sichtlich, dass es wieder diese „Festival-Familie“ war, die sich am Freitagabend in seinem Luxus-Hotel traf. Die Stars des Konzerts, Sabine Meyer und Emmanuel Pahud sowie Dirigent Giovanni Antonini, bedankten sich artig und priesen die Schönheit der Kneippstadt und die Bedeutung des „Festivals der Nationen“.

Und dann konnte es losgehen – „endlich“, wie einige Gäste sagten, die sich kurz vor Mitternacht in die langen Schlangen vor dem Buffet einreihten.

Wie hungrig ein anstrengender Bundestagswahlkampf machen kann, zeigte CSU-MdB Stephan Stracke, der als einer der ersten seinen Teller füllte und es sich schmecken ließ. Fast ebenso wichtig wie die Leckerbissen waren aber auch die Gespräche, die meist schon beim Anstehen vor dem Buffet begannen und dann an den Tischen fortgesetzt wurden. Klar, dass die geballte CSU-Prominenz der Region anwesend war und selbstbewusst auf das Ende des Bundestagswahlkampfes anstießen.

Selbstverständlich waren es Ex-Landwirtschaftsminister Josef Miller und Altlandrat Hermann Haisch, die als Vorsitzende des Fördervereins „Musik der Nationen“ die Klassik-Fans bei Laune hielten und mit launigen Sprüchen und Anekdoten für sympathische Unterhaltung sorgten. Neben den Politikern aus dem Freistaat, angeführt von Europaministerin Beate Merk, war auch die Unterallgäuer Polit-Prominenz stark vertreten: Landrat Hans-Joachim Weirather war an vielen Tischen ein gefragter Gesprächspartner.

VIPs aus Funk und Fernsehen waren – natürlich – auch vor Ort, die meisten Blicke gingen in Richtung von „Gold“-Rosi Mittermaier und Christian Neureuther – die beiden ehemaligen Ski-Stars freuen sich als werdende Großeltern auf den Nachwuchs ihres Sohnes Felix Neureuther und genossen erstmals die Abwechslung und Ruhe in Bad Wörishofen.

Antje-Kathrin Kühnemann, TV-Förster Christian Wolff, Schönheits-Papst Werner Mang, die „Kessler-Zwillinge“ Ellen und Alice – viele der bekannten Namen waren auch in diesem Jahr wieder auf dem gesellschaftlichen Parkett der Kneippstadt vertreten. Auch Carolin Reiber war unter den Gästen.

Und doch war es kein „Schaulaufen“ der Promis, sondern vielmehr ein freundschaftliches Treffen von untereinander meist bestens bekannten Menschen, die alle eines gemeinsam haben: ihre Begeisterung für das „Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen.