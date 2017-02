2017-02-20 13:19:00.0

NAch dem Tod zahlreicher Meerschweinchen Noch kein Haltungsverbot ausgesprochen

Die Halterin muss noch befragt werden

Der Fall hatte weit über den Landkreis hinaus für Aufsehen und Entsetzen gesorgt: Eine Tierhalterin hatte im Dezember vorigen Jahres ihre rund 80 Meerschweinchen so sehr vernachlässigt, dass der Großteil der Tiere eingegangen ist. Die Tiere hatte die Frau in ihrem Garten, der mitten in Mindelheim liegt, in Hasenställen gehalten. Sie waren entweder verhungert oder erfroren, wie das Veterinäramt in Mindelheim nach Hinweisen feststellen musste. Die aufgefunden Kadaver waren teils bereits verwest.

Vögel, Mäuse und eine Echse

Die Frau ist bis heute allerdings nicht mit einem Tierhaltungsverbot belegt worden. Der Grund: Bei einer Kontrolle in der Wohnung der Frau durch das Veterinäramt einige Tage nach dem Auffinden der toten Tiere hat es keine Beanstandungen gegeben. In den Räumen waren fünf Chinchillas, zwei Rennmäuse, ein Hamster, drei Zebrafinken, eine Schildkröte, mehrere Prachtrosellas (Papageien), zwei Katzen und eine Bartagame (Reptil) angetroffen. Das sagte der Leiter des Mindelheimer Veterinäramtes, Dr. Armin Mareis.

Wären hier Missstände aufgefallen, wäre ein Sofortvollzug eines Tierhaltungsverbotes verhängt worden. Dieser Schritt wäre laut Mareis allerdings nicht zu rechtfertigen gewesen.

Dennoch bleibt das Amt am Ball und versucht, ein Tierhaltungsverbot durchzusetzen. Mareis will ein Verbot einer selbstständigen Tierhaltung erreichen. Das ist allerdings frühestens möglich, wenn die betroffene Frau zuvor angehört wurde. Dieser Termin hat noch nicht stattgefunden. Und selbstverständlich kann sich die Frau juristisch dagegen wehren. Es ist also keineswegs sicher, dass die Behörde sich mit ihrer Sicht durchsetzen kann.

Eine Krankheit wie Spielsucht oder Alkoholismus

Der Vorsitzende des Tierschutzvereins Kaufbeuren und Umgebung, Stefan Mitscherling, hatte den Fall als „Animal Hoarding“ eingestuft. Mit dem englischen Fachbegriff wird eine psychische Erkrankung umrissen. Betroffene horten Tiere in ihrem Umfeld in der Annahme, damit Gutes für sie zu tun. Dieses Verhalten sei eine Erkrankung „wie Spielsucht oder Alkoholismus“. Oft würden die Tiere aber nicht ausreichend mit Wasser und Futter versorgt.