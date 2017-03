2017-03-17 18:03:00.0

Malwettbewerb in Pfaffenhausen So schön kann Freundschaft sein

In Pfaffenhausen werden die besten Nachwuchskünstler ausgezeichnet. Jetzt geht es um den Bayern-Titel Von Ulla Gutmann

So viele Kinder sind selten in der Pfaffenhausener Schulaula versammelt. 450 Schüler wollten wissen, wer beim diesjährigen Malwettbewerb der Raiffeisenbank gewonnen hatte. „Freundschaft ist ... bunt!“ war das diesjährige Thema beim internationalen Jugendwettbewerb „Jugend-Creativ“, der von den Volks- und Raiffeisenbanken gefördert wird. Die Aufregung war groß und entsprechend hoch der Lärmpegel. „Jetzt seid ihr mucksmäuschenstill,“ verlangte Rektorin Renate Förner und erklärte, dass zunächst in jeder Klasse drei beste Arbeiten ausgewählt wurden, und dann weiter, bis die Jury sich zuletzt für die drei schönsten Arbeiten der ganzen Schule entschieden hatte. „Tolle Bilder sind herausgekommen!“, lobte Förner. Die besten Bilder der Schule gehen weiter zum bayerischen Wettbewerb und mit etwas Glück in die Auswahl beim Bundeswettbewerb.

Geschenke für die Gewinner

In Pfaffenhausen und Kammlach wurden die drei schönsten Bilder der Jahrgangsstufen 1/2, 3/4, 5/6 sowie sieben bis neun prämiert. Alle Gewinner erhielten ein Geschenk, die drei Siegerklassen Geldpreise, dazu dürfen die zwei besten Schüler aus jeder Klasse am 22. Mai nach München fahren zum „Show-Event friends“. Dort erwarten sie spannende Live-Acts, Komik und Akrobatik. Stolz durften die Schüler in jedem Fall sein, denn die plakativ gemalten, wohl überlegten Motive waren ebenso schön anzusehen wie aussagekräftig. „Was bedeutet wahre Freundschaft für mich?“ Diese Fragen hatten sich die Schüler gestellt und um ihre Antwort zum Ausdruck zu bringen, malte Luisa Neugebauer (8) „Freundinnen beim Schneemannbauen“. Moritz Ness (7) aus Kammlach bildete zwei fröhliche Buben vor einem Haus ab: „Paul und Moritz – beste Freunde“. Er war mit dieser Arbeit der Beste von allen Schülern in Kammlach und Pfaffenhausen. „Paul ist mein bester Freund,“ erklärte Moritz am Telefon. „Er geht in meine Klasse. Wir spielen oft zusammen und Paul besucht mich dann. Das Haus im Hintergrund ist mein Haus!“

Zwei Freundinnen mit einem gemeinsamen Zopf

Daniela Huber (11) malte zwei Freundinnen von hinten, die langen Haare des blonden und des braunhaarigen Mädchens zu einem Zopf geflochten, im Hintergrund blauer Himmel und ein großes rotes Herz – „Ohne dich kein ich“ lautete der fast schon philosophische Titel. Viele weitere schöne Motive waren in der Schulaula ausgestellt. Viel Engagement und Kreativität, aber auch die Freude an farbenfroher Malerei war spürbar, eine schöne Abwechslung im Schulalltag, und auch die Siegerehrung, mit so vielen Kindern hat allen Spaß gemacht, nicht nur den Gewinnern. Beim Hinausgehen umarmten sich immer wieder ein paar der Kinder, denn darum ging es ja: um so etwas Schönes wie Freundschaft.