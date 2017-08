2017-08-10 04:05:00.0

Schnelles Internet im Allgäu Stau auf der Datenautobahn

Bereits 72 Prozent der Allgäuer Haushalte haben Zugriff auf schnelles Internet. Doch der Ausbau mit Glasfaserkabeln zieht sich Von Anja Worschech

Die „Datenautobahn für alle“ rückt in greifbare Nähe. Im Allgäu steht 72 Prozent der Haushalte eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 50 Mbit pro Sekunde zur Verfügung, teilt das bayerische Finanzministerium auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bis Ende 2018 soll das flächendeckend gelingen – auch bis in die kleinsten Weiler und Ortsteile. Doch Anspruch und Wirklichkeit klaffen oft auseinander. Das größte Problem: Die Baufirmen sind überlastet und kommen mit den Aufträgen nicht nach.

Laut Breitbandatlas des Bundesverkehrsministeriums gibt es in allen Landkreisen noch Regionen, wo das Internet noch sehr langsam läuft. In unserer Grafik sind das die rot markierten Bereiche. Kempten, Kaufbeuren und Memmingen sowie größere Städte und Ortschaften sind dagegen im Zentrum meist schon an die neuen Glasfaserkabel angeschlossen.

ANZEIGE

Viele bekommen eine Förderung

Im Allgäu sind 126 der 128 Kommunen in das bayerische Förderprogramm eingestiegen. Die Staatsregierung bezuschusst den Breitbandausbau mit über 1,5 Milliarden Euro. Den Allgäuer Kommunen stehen knapp 94 Millionen Euro aus diesem Topf zur Verfügung. „Damit haben alle Gemeinden im Allgäu beste Voraussetzungen, die verbleibenden weißen Flecken bis 2018 mit schnellem Internet zu erschließen“, sagt Tina Dangl, Pressesprecherin des Finanzministeriums. Die dünn besiedelten Orte, die bisher noch die größten Sorgenkinder der Landesregierung waren, sollen durch das Förderprogramm „Höfebonus“ erneut Zuschüsse für den Breitbandausbau bekommen.

Die Gemeinde Altusried (Oberallgäu) hat fünf Ortsteile und 150 Weiler. „Trotz hoher Fördermittel ist es schwierig, alle zu versorgen“, sagt Claus Fischer, der Breitbandexperte der Gemeinde: „Die Telekom schwimmt, die haben hundert Baustellen und bekommen die Baufirmen nicht mehr her.“ Deshalb ziehe sich der Ausbau länger als geplant. Die 37 Kilometer Glasfaserkabel werden damit wohl erst 2018 verlegt sein, statt 2017. „Momentan schaut es am Ortsrand mau aus“, sagt Elektrofachmann Norbert Auer aus Altusried. Er habe ständig Kunden, die sich über das langsame Internet beschweren.

Die Gemeinde Weitnau (Oberallgäu) hat den Bescheid für die Förderung erst kürzlich erhalten. Das Verfahren war langwierig. Mittlerweile füllen die Unterlagen dazu einige Ordner, sagt Weitnaus Breitbandexperte Thomas Klöpf. Aber die Gemeinde ist froh um die Zuschüsse, sonst wäre das schnelle Internet weiterhin Zukunftsmusik. „Ich hoffe, dass der Ausbau 2018 in Gang kommt und spätestens 2019 fertig ist“, sagt er.

Einzelhöfe auf der Überholspur

Da nur Kommunen und Ortsteile bezuschusst werden, die bisher eine Übertragungsrate unter 30 Mbit pro Sekunde haben, können in Zukunft abgelegene Höfe sogar schnelleres Internet bekommen, als so mancher Ortskern. Besonders kleine Betriebe im Hinterland sind stark von dem Breitbandausbau abhängig. So auch die Schreinerei Beinder in Hofen (Weitnau). Beim Verschicken von Angeboten oder der Recherche ist das Internet unerlässlich. Aber: „Es läuft alles ein bisschen zäh“, sagt Geschäftsinhaber Manfred Beinder. „Wenn man schnelles Internet schon mal genutzt hat, merkt man den Unterschied sehr wohl.“ Auch das Architektenbüro Rohrmoser in Waal (Ostallgäu) ist auf das Internet angewiesen – täglich müssen Baupläne verschickt werden. Die Ortschaft hat noch nicht flächendeckend schnelles Internet. Im Ort sind 6 bis 30 Mbits pro Sekunde Standard. „Ich fühle mich nicht gehandicapt“, sagt Walter Rohrmoser, Chef des Architektenbüros. Aber große Dateien bräuchten beim Versenden und Hochladen ihre Zeit. Daran hat er sich zwar gewöhnt, er wäre aber dennoch gern bald auf der „schnellen Datenautobahn“ unterwegs.