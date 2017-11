2017-11-12 11:32:00.0

Gemeinderat „Vergleichsweise immissionsgünstige Lösung“

Idealer Standort für Funkmast scheint gefunden: Standort südlich der Gemeinde, nördlich der Bahnlinie Von Willi Unfried

Ein kontrovers diskutiertes Thema konnte Bürgermeister Anton Schwele bei der jüngsten Gemeinderatssitzung abhaken. Nachdem auch der unabhängige Gutachter Dipl. Ing. Hans Ulrich als Standort für einen neunen Funkmasten den von der Telekom favorisierten Standort als den besten bezeichnete, waren die Mehrheit der Gemeinderäte froh für diese Entscheidungshilfe und gaben gegen vier Stimmen grünes Licht für den Mast südlich der Gemeinde. Der Gutachter stellte fest: „Der Standort A01 stellt für die qualitativ hochwertige Versorgung Rammingens (…) eine vergleichsweise immissionsgünstige Lösung dar“.

Monatelang wurde der Standort für einen Funkmasten in dem Ort heiß diskutiert. Ausgelöst wurde die Debatte über ein Vorhaben der Telekom, mitten im Ort auf einem Dach einen Funkmasten zu installieren. Es entstand eine Bürgerinitiative und es wurden 632 Unterschriften dagegen gesammelt. Ziel der Gegner war es damals den Funkmasten im Dorf zu verhindern und möglichst weit von der Bebauungsgrenze zu rücken. Heute wären sie froh, wenn es gar keinen Funkmasten gäbe.

Die Telekom wurde tätig und schlug alternative Standorte vor. Am Ende gab es noch drei Standorte, wobei die Telekom den jetzt akzeptierten klar favorisierte.

Trotzdem wollte der Gemeinderat „ganz sicher sein“ und gegenüber der Bevölkerung signalisieren, dass man die Gesundheitsängste der Einwohner ernst nehme. Es wurde ein unabhängiger Gutachter eingeschaltet, obwohl bei der Abstimmung im Rat schon einige Räte Bedenken hatte, ob man dieses Geld noch ausgeben sollte. Untersucht wurden die Standorte südlich von Rammingen und nördlich der Bahnlinie (A01) , südlich der Bahnlie und weiter im Süden im Wald (A03). Die Untersuchungen von Ing. Ulrich ergaben:

A01: Nach Meinung des Gutachters sorgt dieser Standort einmal für eine hochwertige Versorgung von Rammingen und löse auch das Problem, die Bahnlinie mitzuversorgen. Diese Lösung sei „immissionsgünstig“. Dieser Standort erzeuge nur ein Viertel der Immissionen wie von einem angenommenen Standort im Ort, bei den Berechnungen wurde davon ausgegangen, dass der Mast auf dem Feuerwehrhaus errichtet wird. Weiter würden die Ortsteile fast mit gleicher Qualität bedient.

A02/03: Zu diesen Standorten bemängelte die Telekom folgendes: Einmal entstünden für den Anschluss höhere Kosten. Beim Standort A02 gebe es bei der Abdeckung der Bahnlinie Probleme und Unterrammingen könne nicht optimal versorgt werden können. A03 konkurriere zudem mit dem Autobahnversorger bei Katzenhorn. Dazu der Gutachter: „Die seitens der Telekom dargestellten funktechnischen Argumente der nicht favorisierten Varianten scheinen plausibel“.

Der Gutachter machte auch deutlich, dass weitere Standortalternativen, die bezogen auf das Versorgungsziel günstiger seien, nicht gefunden wurden.

Weiter heißt es: „Die Untersuchung liefert keine Hinweise, dass der in Deutschland gültige Grenzwert überschritten wird und werden könnte.“ Dies gelte auch, wenn der Mast noch von weiteren Anbietern benutzt werde.

In der Debatte meinte Markrat Hans Schindele: „Wir haben eine fundierte Bestätigung für einen Konsens im Ort. Für die Zukunft des ländlichen Raumes brauchen wir diese Technik.“ Und Marktrat Volker Schwarz fügte hinzu: „Das Gutachten bestätigt, was wir schon in der letzten Sitzung erfahren haben. Ich bin dafür, dass wir uns für diesen Standort entscheiden.“

Bürgermeister Anton Schwele freute sich über diese klaren Aussagen. So sahen es die meisten Räte, gegen vier Stimmen wurde der Bürgermeister aufgefordert, auf der Grundlage des Gutachtens Verhandlungen mit der Telekom aufzunehmen.