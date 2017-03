2017-03-10 13:04:00.0

Projekt Waldfüchse wollen raus in Freie – jeden Tag

Ein neu gegründeter Verein will im Gemeindewald an der Römerschanze einen Waldkindergarten anbieten. Die Hoffnung auf finanzielle Unterstützung der Gemeinde wächst

Das ist schon süß anzusehen: Die kleinen Knirpse stapfen dick eingemummelt durch den Wald und entdecken dabei mit roten Backen immer neue Wunder und Abenteuer. Was wie ein Spiel aussieht, könnte bald in ein Kindergarten-Projekt münden: Eine Elterninitiative hat den Verein „Waldfüchse“ gegründet und will einen Waldkindergarten gründen. Beim Infoabend am Freitag, 24. März, um 20 Uhr im Gasthaus Bäuerle (Grabenstraße 1) wird die Idee vorgestellt. Wenn alles klappt, könnte es schon im September im Wald an der Römerschanze losgehen.

Die Verantwortlichen hoffen, dass sich genügend Türkheimer Eltern für diese Idee begeistern können: Die Kinder des Waldkindergartens sind den ganzen Tag lang im Freien, die Natur ist ihr Spielplatz und nach Ansicht von Melanie Lang, 1. Vorstand des Verein „Waldkindergarten Waldfüchse“ ist das Interesse an dieser alternativen Form eines Kindergarten auch in Türkheim durchaus vorhanden. Sie hat im nahen Buchloe bei einem ähnlichen Projekt positive Erfahrungen gesammelt hat

Schon jetzt sind es etwa ein Dutzend Eltern, die sich möglicherweise am Waldkindergarten beteiligen würden – jetzt fehlt „nur“ noch das Okay der Gemeinde und eine entsprechende finanzielle Unterstützung. Denn auch wenn die Natur im gemeindeeigenen Wal an der Römerschanze den Spielplatz kostenlos zur Verfügung stellt – ganz ohne finanzielle Unterstützung kommt ein Waldkindergarten nicht aus, weiß auch Tina Quaeck, die als 2. Vorstand bei den Waldfüchsen aktiv ist. Natürlich müssen die Erzieherinnen bezahlt werden und der Verein braucht trotz allem einen Unterschlupf, wenn das wetter mal allzu schlecht ist. Andere Waldkindergärten behelfen sich da mit einem ausgedienten Bauwagen, die Türkheimer könnten sich auch so eine Lösung gut vorstellen. Doch auch das alte Vereinsheim des SVS an der Römerschanze könnte nach einer Sanierung eine Möglichkeit sein, meint auch Melanie Lang

Für all das hofft der Verein jetzt auf die finanzielle Unterstützung der Marktgemeinde und sucht auch noch nach potenziellen Sponsoren. Und wie in an deren Kindergärten auch, müssen natürlich auch die Eltern ihren Obolus beitragen, betont 2. Vorstand Tina Quaeck. Wie hoch der Zuschuss der Gemeinde sein solle, könne derzeit noch nicht beziffert werden. Erst soll beim Info-Abend den Bedarf ermittelt werden.

Der Verein sei auch bereits auf Bürgermeister Christian Kähler zugegangen, der sich sehr aufgeschlossen und interessiert gezeigt habe. Ob die Gemeinde dem Verein aber auch finanziell unter die Arme greifen wird, ist laut Kähler noch offen, wie er auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung sagte. Grundsätzlich sehe er das Projekt positiv, er will aber noch weitere Informationen einholen und wird daher auch persönlich am Info-Abend teilnehmen.

Wenn es dann um finanzielle Unterstützung der Gemeinde gehe, dann könne er die Entscheidung des Gemeinderates natürlich nicht vorweg nehmen. Mit den Plänen der Gemeinde, einen neuen Kindergarten im Ortkern zu bauen, kollidiere das Projekt „Waldkindergarten“ aber nicht, ist Kähler sicher.

Der Bedarf an Kindergartenplätzen in Türkheim sei ungebrochen und schon jetzt platzen die bestehenden Kindergärten „au allen Nähten“. Es bestehe also „dringender Handlungsbedarf“ in dieser Frage, so Kähler. Wo ein neuer Kindergarten gebaut werden kann, ist allerdings noch offen. Das SVS-Vereinsheim ist aus seiner Sicht aber derzeit kein Alternative: „Wir müssen erst abwarten, was hier passiert“. (alf)