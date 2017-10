2017-10-19 00:33:56.0

Gemeinderat Wiedergeltingen will den Flexibus. Aber ...

Eine Verbindung Richtung Buchloe wird nach wie vor vermisst Von Reinhard Stegen

Ungeteilte Befürwortung erfuhr auf der jüngsten Wiedergeltinger Gemeinderatssitzung das vom Landkreis gepushte Flexibus-Projekt. Nach einer erfolgreichen Testphase in der Umgebung von Kirchheim sollen nach Anhörung von Bürgermeistern und Gemeinderäten bei Interesse auch möglichst viele andere Landkreiskommunen in den Genuss des öffentlichen Beförderungsangebots kommen, das nicht zuletzt älteren Menschen zugutekommt und das die sehr lückenhaften Fahrpläne des Busnahverkehrs schließen soll.

Gemeinderat Bernd Stapfner nannte als Beispiel die unregelmäßig über den Tag verteilten, insgesamt fünf Busverbindungen der Linie 910. „Wir müssen etwas tun“, fasste Benno Högg den Konsens des Gemeinderats in dieser Angelegenheit zusammen.

Mit den zwischen 1500 und 3000 Euro jährlich von Bürgermeister Norbert Führer genannten Kosten, die nach Abzug der Förderung auf die Gemeinde zukämen, zeigten sich alle einverstanden.

Lediglich die zu erwartenden Nachteile für die Landkreisgemeinden, zu denen Wiedergeltingen gehört, sorgten noch für etwas Unmut, denn ins benachbarte Buchloe würde der Flexibus nach dem derzeitigen Konzept nicht fahren. Diesen Bedarf müsste zusätzlich eine Rufbusverbindung abdecken.

Für Diskussion sorgte dann eine Parkverbotsregelung im Gewerbegebiet. Am Straßenrand dauerparkende Lkw hatten wiederholt zu Beschwerden geführt. Nach Abwägung des Für und Wider möchte der Gemeinderat dennoch von einem umfassenden strikten Parkverbot absehen und zumindest in bestimmten Bereichen des Gewerbegebiets das Parken etwa für in Wiedergeltingen wohnende Berufskraftfahrer zulassen. Deren – etwa übers Wochenende – abgestellte Fahrzeuge störten dort am wenigsten. Details will Bürgermeister Führer mit Polizei und Ordnungsamt klären.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat auch die Bezuschussung der Aufwendungen für Unterkunft und Bewirtung der französischen Delegation des „Cercle National des Anciens Soldats Francais Stationnés Outre-Rhin“, eine Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg von französischen Soldaten gegründet wurde.

Erstmals seit ihrem Bestehen fand die Hauptversammlung in Deutschland statt. Als Ausdruck der deutsch-französischen Freundschaft pflegt der Veteranenverein seit Jahren den Kontakt und folgte auch bereits der Einladung nach Frankreich.