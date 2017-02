2017-02-18 04:09:00.0

Faschings-Experten testen die traditionelle Spezialität Wo gibt es den besten Krapfen Mindelheims?

Das Prinzenpaar der Siedelonia sowie Miniprinzenpaar und Hofmarschallin der Mindelonia treten zur Verkostung an. Ein Krapfen liegt am Ende knapp vorn Von Sandra Baumberger

Krapfen gehören zum Fasching wie Kostüm und Konfetti und sind derzeit – so sie nicht gerade ausverkauft sind – in allen Mindelheimer Bäckereien zu haben. Die MZ wollte wissen, wo es die besten gibt und hat fünf Faschingsexperten zur Verkostung gebeten: Vor Janine I. (Kretzinger) und ihrem Prinzen Dominic I. (Hartmann) von der Siedelonia sowie Miniprinzessin Leonie I. (Eichele), Miniprinz Robin I. (Rogg) und Hofmarschallin Lisa Eichele von der Mindelonia türmen sich 24 Krapfen, je vier von sechs Bäckern. Im Rennen sind die klassisch mit Marmelade gefüllten Schmalzgebäcke der Bäckereien Fäßler, Feneberg, Hölzle, Mayr, Mandl und Ried, was die Tester allerdings erst hinterher erfahren. Sie sollen beurteilen, wie die Krapfen aussehen – die Skala reicht hier von „sehr schön“ über „ordentlich“ und „mittelprächtig“ bis „wenn’s sein muss“ –, ob sie fluffig, schwer, zäh oder gar vom Vortag sind und natürlich, wie sie schmecken: lecker, fettig, zu süß oder auch zu wenig süß.

Leoni I. beschränkt sich auf die ersten beiden Kriterien, denn – Faschingsprinzessin hin, Faschingsprinzessin her – sie kann gefüllte Krapfen nicht ausstehen und überlässt den Geschmackstest deshalb lieber ihrer Zwillingsschwester Lisa. Die anderen beißen derweil herzhaft zu – und hoffen inständig, dass nichts auf die royale Garderobe kleckert.

ANZEIGE

Fluffig, schwer oder zäh?

Los geht es mit dem Krapfen der Bäckerei Fäßler: Die Optik beurteilen alle fünf als ordentlich, doch schon bei der Konsistenz scheiden sich die Geister: Dominic I. bewertet den Krapfen als fluffig, Lisa findet ihn schwer und Leonie zäh. Beim Geschmack bekommt er vom Prinzenpaar der Siedelonia mit „lecker“ eine glatte Eins, Robin I. ist er zu süß und Lisa zu fettig, was wir jeweils mit der Note 3, also „befriedigend“ werten. Insgesamt erreicht der Krapfen so eine 1,86.

Der nächste Krapfen stammt aus der Feneberg-Bäckerei und Robin I. fällt gleich auf, dass die Marmelade rötlicher ist als beim Vorgänger. Für die Optik vergeben alle fünf eine Eins, vier finden den Krapfen jedoch schwer, nur Lisa vergibt ein „fluffig“. Abzüge macht sie beim Geschmack und kreist auf ihrem Bewertungsbogen „fettig“ ein, die beiden Prinzen finden ihn lecker und Janine I. ist er zu süß. Das ergibt insgesamt die Note 1,52.

Unterschiedliche Meinungen

Die Kinder finden den Krapfen der Bäckerei Hölzle ebenfalls „sehr schön“, vom Prinzenpaar der Siedelonia gibt es für die Optik ein „ordentlich“. Sie finden ihn außerdem zäh und zu wenig süß, die Kinder dagegen fluffig und lecker. Die unterschiedlichen Meinungen führen zur Note 1,9.

Auch Krapfen Nummer 4 von Back-Mayr punktet mit seinem Aussehen: Dreimal gibt es die Note Eins, einmal die Note Zwei. Lisa findet ihn fluffig, das Prinzenpaar der Siedelonia schwer und das der Mindelonia zäh. Für Robins Geschmack könnte der Krapfen außerdem ein bisschen süßer sein und für Lisa weniger fettig. Als Gesamtnote gibt es eine 1,8.

„Hallo, schmeckt der geil!“

Die Nummer 5 von der Bäckerei Mandl finden drei der Juroren sehr schön, zwei ordentlich und die große Mehrheit fluffig. Nur Lisa ist er zu zäh und außerdem zu wenig süß. Von den übrigen gibt es ein „lecker“ – O-Ton Robin: „Hallo, schmeckt der geil!“ – und damit die Gesamtnote 1,4. Zu guter Letzt kommt der Krapfen der Bäckerei Ried an die Reihe, auf den Robin I. schon sehnsüchtig wartet. Es ist nämlich der Einzige im Test mit Puddingfüllung, die er und auch das Prinzenpaar der Siedelonia privat am liebsten essen. Letztere beurteilen die Optik als „ordentlich“, Leonie I. entscheidet sich für „mittelprächtig“, ihre Schwester dagegen ebenso wie der Miniprinz für „sehr schön“. Bei der Konsistenz lautet das Urteil zweimal „fluffig“ und dreimal „schwer“. Beim Geschmack gibt es dreimal die Note Eins, nur Lisa ist der Krapfen zu süß. Insgesamt ergibt das die Note 1,8.

Sieger nach Noten wäre demnach der Krapfen der Bäckerei Mandl. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Denn für die Juroren, die mit sechs Krapfen weiß Gott genug zu tun hatten und nebenbei verständlicherweise nicht auch noch mitrechnen konnten, liegt nach eigener Einschätzung knapp der Krapfen von Back-Mayr vorn, dicht gefolgt von denen der Bäckereien Mandl und Hölzle. Also bleibt Krapfen-Fans wohl nur eins: selber Probieren und das am besten jedes Jahr aufs Neue. Auswahl, bei der jeder seinen persönlichen Favoriten finden sollte, gibt es schließlich genug: den Klassiker, Vanille-, Schoko- oder auch Punschkrapfen, Liebeskrapfen und noch jede Menge nicht weniger verführerische Kreationen.