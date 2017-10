2017-10-02 14:16:00.0

Festival der Nationen Zum Finale ein Feuerwerk im „Wohnzimmer“

Starpianistin Alice Sara Ott reißt das Publikum in Bad Wörishofen mit einem energiegeladenen Auftritt mit. In der Schlussbilanz geht es dann auch um die Zukunft des Festivals – und eine Idee des Bürgermeisters. Von Bernhard Ledermann

Mit einem fulminanten Auftritt der jungen Star-Pianistin Alice Sara Ott endete das „Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen musikalisch. Mit dem traditionellen Abschlussempfang im Hotel „Tanneck“ gingen auch die gesellschaftlichen Events des beliebten Klassik-Festivals zu Ende. Der Empfang ist immer auch ein Anlass dafür, zurückzublicken und sich Gedanken zur Zukunft des Festivals zu machen.

Einst hatte die Stadt Bad Wörishofen mehrere große Musikfestivals aufzubieten, teils in einem Jahr. Erfolgreich durchsetzen konnte sich lediglich das „Festival der Nationen“, das von Anfang an, seit 1995, von den Brüdern Werner und Winfried Roch und deren Konzertagentur „Classic Concerts Management“ organisiert wird. Wie es mit dem Festival weitergeht, ist ungeklärt. „Gemäß der bestehenden vertraglichen Vereinbarung“ habe man das Programm 2018 erstellt, sagt Winfried Roch. Das Sonderkonzert mit Startenor Jonas Kaufmann am 22. September 2018 ist bereits ausverkauft. Bürgermeister Paul Gruschka betonte beim Abschlussempfang die Bedeutung des „Festivals der Nationen“ für die Stadt Bad Wörishofen.

ANZEIGE

„Ich bin vom Wert dieses Festivals überzeugt“, sagte der erste Bürgermeister und meinte damit den „wichtigen Werbefaktor“ für das Kneipp-Heilbad und das attraktive kulturelle Angebot. „Überörtliche Medienvertreter sagen mir immer wieder, dass es erstaunlich sei, dass solch eine Anzahl an Stars in Bad Wörishofen auftreten“, berichtete Gruschka.

Gleichwohl wies der Bürgermeister auf die angespannte Haushaltssituation der Stadt Bad Wörishofen hin. Um die Kommune finanziell etwas zu entlasten, schlug er deshalb vor, eine Förderung beim Freistaat Bayern zu beantragen. Gruschka sieht diesen Antrag auch als Zeichen an die Aufsichtsbehörden. „Wir sollten einmal die Geschichte dieses Festivals darstellen und überlegen, wie vielen Kindern hier bereits klassische Musik nahegebracht wurde“, meinte der Bürgermeister und spielte damit auf eine wesentliche Säule des „Festivals der Nationen“ an: die zahlreichen Programmpunkte für Kinder und Jugendliche der Region – Kinderkonzerte, Workshops und die Zusammenarbeit von jungen Musiktalenten mit Klassikstars im Jugendorchester der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft („vbw-Festivalorchester“). Einen Zuschuss von Seiten des Kultusministeriums hält Gruschka auch wegen des umfangreichen Bildungsprogramms für inzwischen überfällig. Gruschka selbst besuchte in diesem Jahr das Eröffnungs- und das Abschlusskonzert und war von den musikalischen Programmpunkten begeistert.

Entfallen musste am Abschlussabend leider die Verleihung des Prix Young Artist of the Year an Daniel Lozakovich. Das Nachwuchstalent konnte wegen einer Verletzung nicht auftreten. Eine positive Abschlussbilanz zog auch Festival-Intendant Winfried Roch. „Wenn ich die Begeisterung der Künstler und des Publikums spüre, dann ist das immer wieder sehr inspirierend“, schwärmte Roch am Abschlussabend.

Jeder Abend sei ein Highlight für sich gewesen. Die Künstler hätten ihre Beiträge mit „unglaublicher Energie und Leidenschaft“ dargeboten. Die Nachfrage nach den Konzerten sei mehr als beachtlich gewesen. „Von einer hundertprozentigen Auslastung können Sie heute nicht mehr ausgehen“, sagte der Intendant in Bezug auf einzelne Konzerte, die nicht ganz ausverkauft gewesen waren. Wenn Roch nach dem Erfolgsrezept seines Festivals gefragt wird, spricht er gerne von der „Festivalfamilie“. In der Tat ist über die Jahre hinweg ein eingespieltes Team zusammengewachsen, das das Festival organisiert. Gleichzeitig wurde ein stetig wachsender Freundeskreis – organisiert im Förderverein „Festival der Nationen“ – aufgebaut.

Auch Winfried Roch äußerte sich beim Abschlussempfang zur Zukunft des Bad Wörishofer Klassik-Festivals. Er gehe ohne Wünsche in Verhandlungen, wenn die Stadt Bad Wörishofen an einer weiteren Zusammenarbeit mit seinem Management interessiert sei, sagte der Intendant. Elementar sei, dass die Programmpunkte für Kinder und Jugendliche fortgesetzt werden könnten.

„Unsere Kinder haben es verdient, dass wir alles dafür tun, dass auch die nächste Generation mit klassischer Musik in Kontakt kommt“, betonte Roch.

Offensichtlich sind auch viele Klassikfreunde unter den Sponsoren und Donatoren gerade an der Nachwuchsarbeit sehr interessiert. Zwischenapplaus beim Empfang und entsprechende Äußerungen deuteten darauf hin. Bürgermeister Paul Gruschka und Winfried Roch sind sich einig, dass es zu einer Weiterführung des Festivals kommen kann.

„Wenn ein Jonas Kaufmann sagt, er kommt, dann ist das doch ein Signal an die Stadt und die Region“, meinte Roch und verriet, dass er immer wieder von den Künstlern eine ganz spezielle Rückmeldung bekäme: die Musiker schätzten die „Wohnzimmeratmosphäre“ des Bad Wörishofer Kursaals.

Künstler und Zuschauer kämen sich in Bad Wörishofen so nahe, wie an kaum einer anderen Veranstaltungsstätte für Konzerte derartiger Qualität.

»Die ausführliche Konzertkritik finden sie im überregionalen Feuilleton auf Seite 10.