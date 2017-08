2017-08-29 20:10:00.0

Laufsport Erfolgreich den Stausee umrundet

Beim dritten Lauf des TSV Bad Wörishofen kommen alle Teilnehmer ins Ziel. Von Axel Schmidt

Zum dritten Mal richtete die Leichtathletikabteilung des TSV Bad Wörishofen kürzlich den Stauseelauf aus – und sprach danach wieder von einem vollen Erfolg. Zum einen gingen rund 100 Sportler an den Start, zum anderen erreichten auch sämtliche Teilnehmer des dritten Stauseelaufs am Ende das Ziel. Und das, obwohl das Thermometer teilweise über 30 Grad anzeigte. Dennoch absolvierten alle Läufer die 5,3 Kilometer (eine Runde) oder die 10,6 Kilometer (zwei Runden) um den Irsinger Stausee. Liegt die erste Hälfte der Strecke noch im Schatten der Uferböschung, so forderte die zweite Hälfte der Strecke in der prallen Sonne den Läufern alles ab.

Im Vordergrund des Laufes standen Spaß und Freude am Sport. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und neben Preisen für die ersten drei Läufer jeder Gruppe wurden insgesamt sechs Sonderpreise unter allen Teilnehmern ausgelost.

Sieger über die 5,3 km wurde Peter Vogt in einer Zeit von 18:38 Minuten. Georg Fischer und Mischa Hoffbauer belegten Platz zwei und drei auf dem Treppchen. Den Sieg bei den Damen holte sich Nicole Wieser gefolgt von Sarah Loos und Celine Briemle.

Mit deutlichem Vorsprung gewann Michael Laus vom SVO LA Germaringen in der Zeit von 37:16 Minuten die Strecke über 10,6 km. Zweiter wurde Andreas Dietrich und den dritten Platz belegte Günther Tauber. Siegerin der Damen wurde Christine Faulhammer. Christine Heim und Anne Felk gewannen die Silber- und Bronzemedaille.