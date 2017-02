2017-02-13 06:31:00.0

Eishockey Scherben bringen den Wölfen kein Glück

Der EV Bad Wörishofen führt in Dingolfing bis zur 29. Minute mit 1:0. Dann bricht eine Scheibe. Von Uta Kollmeder

Vielleicht nicht spielentscheidend, aber sicher der Anfang der Wende im Play-off-Viertelfinale zwischen dem EV Dingolfing und dem EV Bad Wörishofen war eine zerbrochene Scheibe der Bande in Dingolfing. Denn in der 29. Spielminute musste die Partie unterbrochen werden, um Scherben zu beseitigen und das Eis wieder spielfähig zu machen, nachdem ein Check das Glas zersplittern ließ. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Wölfe durch das frühe Tor von Peter Brückner mit 1:0 geführt (5.).

Aufgewacht durch den Rückstand erarbeiteten sich die Dingolfinger mehr Möglichkeiten, doch der starke Rückhalt der Wölfe war an diesem Abend immer wieder Torhüter Ercan Kurmu. Weil auch die wenigen Strafzeiten auf beiden Seiten ungenutzt blieben, ging es mit der knappen Gästeführung in die erste Drittelpause.

Zwangspause im Mitteldrittel

Auch im zweiten Durchgang hatten die Wölfe den besseren Start und arbeiteten sich weitere Chancen heraus, die jedoch nicht verwandelt wurden. In diese Druckphase der Wörishofer brach schließlich bei einem Check eine Bandenscheibe. Nach knapp der Hälfte der Spielzeit wurde also eine Unterbrechung notwendig, um die Begegnung splitterfrei fortführen zu können.

Diese Zwangspause nutzten die Gastgeber offenbar zur eingehenden Fehleranalyse, denn sie kamen deutlich stärker auf das Eis zurück und brachten die Wörishofer zunehmend in Bedrängnis. Steven Meier traf schließlich zum Ausgleich (31.). Die beste Chance zur erneuten Wölfe-Führung vergab Peter Brückner, dessen Schuss nach einem Konter nur den Außenpfosten streifte.

Im Schlussdrittel macht sich das Fehlen von Leistungsträgern bemerkbar

Im letzten Drittel fanden die Gastgeber schließlich immer besser in die Partie, während man den Wölfen das Fehlen von Patrick Münch, Bernd Schweinberger, Andreas Walther und Andreas Widmann und deren Erfahrung anmerkte.

Den „Isar Rats“ gelang nun der Führungstreffer zum 2:1 durch Andreas Herrmann (45.) und gab auch erneuten Schub im Tempo der Gastgeber. Die Wölfe wirkten etwas müde und blieben unter ihren eigentlichen Möglichkeiten. Lediglich Ercan Kumru hielt die Begegnung mit seinen starken Reaktionen weiterhin offen, ehe Dingolfings Spielertrainer Philip Weinzierl in der Schlussminute für die Entscheidung sorgte (59.).

Am Ende hatten die Wölfe nicht mehr die Kraft, um noch einmal heranzukommen, obwohl Trainer Robert Linke seinen Goalie zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahm und eine Dingolfinger Strafe ein Spiel mit sechs gegen vier Feldspieler erlaubte. Letztlich verdient bejubelten die Dingolfinger den 3:1-Sieg, der sie in der Best-of-three-Serie mit 1:0 in Führung gehen ließ.