2017-07-28 11:53:00.0

Jugendfußball Spielausfälle sind Ärgernis für Spielleiter

Bei der Jugendspielgruppentagung in Oberrieden stellen die Funktionäre klar, dass sie in Zukunft strenger sind. Von Axel Schmidt

Schiedsrichter, Sportgerichtsfälle und Spielausfälle – das waren die Hauptthemen bei der jüngsten Spielgruppentagung der Juniorenspielklassen im Unterallgäuer Fußball. „Wir werden in Zukunft strenger reagieren“, sagt Horst Gerstenbrand, Spielgruppenleiter Unterallgäu, in Bezug auf die vielen Spielverlegungswünsche. „Wir werden diese nicht mehr so schnell genehmigen“, sagt Gerstenbrand.

Vor allem in den Jahrgängen und Ligen, in denen es für viele Mannschaften um nichts mehr gehe – beispielsweise die sogenannten Meisterrunden bei den A- und B-Junioren, aus denen man weder auf- noch absteigen kann –, gäbe es diese Problematik. „Es ist nicht im Sinne des Sports, wenn ich kurz beim Spielgruppenleiter anrufe und sage: ’Dann trag’ doch ein 2:0 für den Gegner ein’“, so Gerstenbrand. Angesichts der vielen Spielverlegungen und -absagen zum Saisonende hin fragt er sich, „warum wir überhaupt Spielpläne machen“.

Das Sportgericht dagegen konnte einen Rückgang der Fallzahlen melden. Im Kreis Allgäu gab es 218 Sportgerichtsfälle – und damit 48 weniger, als im Vorjahr. Die Anzahl sei zwar rückläufig, die Intensität einzelner Fälle nehme jedoch zu. So gab es einige tätliche Angriffe von Trainern oder Spielern auf Gegenspieler oder Schiedsrichter. Das Jugendsportgericht werde rigoros durchgreifen und weiterhin deutliche Strafen aussprechen. Zumal es auch die Schiedsrichter stärker schützen will.

Diese sind auch im Jugendbereich Mangelware, wie Kreis-Obmann Jürgen Warnck bekräftigte. Wenn jeder Verein nur einen Schiedsrichter stellte, wäre der Mangel schnell behoben. Ebenfalls gesucht wird ein Nachfolger für den scheidenden Spielgruppenleiter Karl Haag. Hier richtet Horst Gerstenbrand einen Appell an die Vereine: „Es geht nur zusammen, es ist Euer Sport.“