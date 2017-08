2017-08-17 18:00:00.0

Schwimmen Bad Wörishofen Wenn das Atmen schwer fällt

Im Verein zu Schwimmen hat nichts mit entspannten Freibadrunden zu tun. In Bad Wörishofen spürt unser Reporter das am eigenen Körper. Von Marius Scheitle

Während es 80 Millionen Fußballtrainer gibt, kennen sich die meisten Deutschen in bestimmten Sportarten kaum aus. Aus diesem Grund schauen wir uns in unserer neuen Serie „Neuland“ nicht ganz alltägliche Sportarten an – und zwar hautnah.

Schwimmen kann fast Jeder – dachte ich bis jetzt. Dass mein Schwimmstil aber mit dem von älteren Damen verglichen wird, das hat mich dann doch sehr überrascht. Eigentlich war ich der Meinung, dass ich Schwimmen im Vergleich zu den anderen Sportarten unserer Sommerserie Neuland am besten kann. Mit Bogenschießen, Gehen oder Gewichtheben hatte ich bis dahin ja kaum Kontakt. Schwimmen gehe ich eigentlich sogar gerne, wenn auch unregelmäßig. Bei meinem Besuch bei den Bad Wörishofener Schwimmern lernte ich jedoch schnell, dass ich in dieser Sportart sehr weit hinten dran bin.

Ich nehme an einem Jugendtraining in der Therme in Bad Wörishofen teil. Den ersten Fehler mache ich schon in der Vorbereitung – an eine Schwimmbrille habe ich schlicht und einfach nicht gedacht. Gott sei dank haben Karin Nothaft und Melanie Gansohr eine für mich übrig. Nach dieser netten Geste werfen mich die beiden Trainerinnen aber im wahrsten Sinne des Wortes in das „kalte Wasser“. Ich solle einfach mal kraulen, sie wollen es sich anschauen. Ich ziehe also eine Bahn vor und zurück mit der Kraul-Technik, die ich mir selber irgendwann einmal beigebracht hatte. Am Beckenrand sehe ich danach schon am Gesichtsausdruck der beiden Trainerinnen, dass das jetzt nicht wirklich gut war. „Du hast den Kopf kaum unter Wasser“, kritisiert Karin Nothaft. Sie erklärt mir die Technik und ich versuche es noch einmal.

Die Atmung fällt besonders schwer

Dabei komme ich mit der Atmung überhaupt nicht klar. Schnell seitlich einatmen und unter Wasser wieder ausatmen. Mich gleichzeitig auf die Technik und die Atmung zu konzentrieren, fällt mir schwer. Außerdem mache ich laut den beiden Trainerinnen zu viel mit meinen Armen und zu wenig mit meinen Füßen – seltsam, als Fußballer so etwas zu hören. Sie drücken mir ein gelbes Brett in die Hand, damit ich meine Beine mehr benutzte. Ich versuche es also noch einmal – wirklich besser wird es allerdings nicht.

Nachdem das Kraulen also alles andere als gut gelaufen ist, soll ich anschließend vor den Trainerinnen Brustschwimmen. Das kann ich wenigstens, denke ich mir. Zu meiner Enttäuschung kann ich das allerdings auch nicht wirklich gut. Wieder muss mein Kopf öfter unter Wasser. Ein Brust- und Beinschlag, dann muss der Kopf untertauchen und immer so weiter. „So wie du schwimmst, schwimmen ältere Damen“, sagt Melanie Gansohr mit einem Lachen zu mir. Das hat gesessen! Zu meiner Verteidigung muss ich allerdings sagen, dass das meiner Meinung nach die meisten Hobbyschwimmer auch so machen.

„Schwimmen benötigt sehr viel Übung“

Vielleicht hat mich dieser Satz aber zusätzlich motiviert. Zwar fällt mir die Atmung seltsamerweise weiterhin schwer, ich werde aber mit verschiedenen Tipps etwas besser – sofern Melanie Gansohr ihr Lob nicht nur als Wiedergutmachung gemeint hat. Nicht unbeteiligt an meinen Fortschritten sind die neunjährige Emy und die siebenjährige Sophia, die mir zwar davon schwimmen, mir aber auch Tipps geben. „Atme mit dem Mund aus, das geht leichter“, sagt Emy. Sie hat Recht, es fällt mir in der Folge wirklich leichter. Nach einer Stunde Schwimmtraining bin ich dann froh, dass es wieder vorbei ist.

Mein Respekt für aktive Schwimmer ist noch einmal größer geworden. Der Sport ist äußerst anstrengend. Ich würde zwar behaupten, dass ich Anstrengung gewöhnt bin – allerdings so, dass ich atmen kann, wann und wie ich möchte. Ein paar aufmunternde Worte geben Karin Nothaft und Melanie Gansohr mir immerhin noch mit auf den Weg: „Schwimmen benötigt sehr viel Übung – es ist normal, dass man sich am Anfang schwer tut.“ Vielleicht klappt es ja wenn ich älter bin – eine Dame werde ich aber trotzdem nicht.