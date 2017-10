2017-10-24 06:52:00.0

Eishockey Wie vernagelt

Der EV Bad Wörishofen verliert auch das zweite Heimspiel in dieser Saison. Und das, obwohl er gegen den TSV Farchant teilweise drückend überlegen war. Von Uta Kollmeder

Irgendwie will es zuhause für die Wölfe derzeit noch nicht klappen. Denn am Sonntagabend setzte es im zweiten Heimspiel der Landesligasaison die zweite Niederlage. Gegen den TSV Farchant mussten sich die Wörishofer trotz guter Chancen am Ende mit 3:4 geschlagen geben.

Nach einem schnellen Start setzte Peter Brückner (3.) mit dem ersten Treffer ins Kreuzeck der Gäste aus Farchant eigentlich das richtige Zeichen für den gewünschten Spielverlauf. Doch keine zwei Minuten später folgte postwendend mit einem überraschenden Konter der Ausgleichstreffer durch Florian Imminger (5.). Schlag auf Schlag sollte es weiter gehen: Michal Telesz (6.) nutzte gleich die nächste Chance zur erneuten Wölfe-Führung. Die Wörishofer stellten sich nun immer besser auf das Spiel der Gäste ein, die in erster Linie auf Kontermöglichkeiten lauerten. Eine kleine Unachtsamkeit bestrafte Andreas Maurer (10.) schließlich erneut mit dem Ausgleich. Das Wörishofer Team ließ sich aber nicht beirren und setzten sich ein ums andere Mal im Gästedrittel fest. Die Tore aber erzielten kurz vor Ende des ersten Drittels wieder die Oberbayern: Anton Radu (19.) und Maximilian Reindl (20.) erhöhten auf 4:2.

ANZEIGE

Im zweiten Drittel nutzte Florian Döring (25.) gleich die erste Überzahl zum Anschlusstreffer. Kaum einer hätte gedacht, dass es das letzte Tor des Abends sein würde. Doch selbst zahlreiche Überzahlsituationen, die sich die Gäste durch eine härtere Gangart leisteten, nutzten den Wölfen nicht. Dennis Schlickenrieder im Tor der Farchanter wurde regelrecht warm geschossen und auch der Torpfosten war nicht auf der Seite der Wölfe. Die Scheibe wollte trotz eindeutiger Überlegenheit nicht mehr ins Gästetor und auf der Gegenseite hatte der, zum Drittelbeginn eingewechselte, Ercan Kumru nicht mehr viel Arbeit, aber glänzte konzentriert bei den wenigen Angriffen, die bis vor das Tor durch kamen.

Im Schlussdrittel legten die Wölfe noch einmal an Tempo zu, doch das Gästetor schien wie vernagelt. Selbst ein sechster Feldspieler zugunsten des Torhüters brachte nicht mehr den ersehnten Ausgleich. Nun heißt es in dieser Woche insbesondere am Überzahlspiel zu arbeiten, denn die Ausbeute war für 13 Zwei-Minuten-Strafen zu gering. Kommenden Freitag wartet der EV Fürstenfeldbruck, am Sonntag geht es zuhause gegen den TSV Miesbach 1b/TSV Schliersee.