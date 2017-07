2017-07-18 05:11:00.0

Weißenhorn Auf Spurensuche in Weißenhorn

In der Fuggerstadt können Familien seit Neuestem eine Schnitzeljagd machen. Die Idee: die Rätsel gemeinsam lösen. In der Natur und ohne Handy. Von Dorina Pascher

Im Stadtpark. In den verwinkelten Gässchen. Oder an der Promenade: Überall sind die Spiele und Rätsel in Weißenhorn versteckt. Und sie wollen gefunden werden. Von Kindern, von Eltern und von allen, die sich auf eine Schnitzeljagd durch die Fuggerstadt machen wollen. Das ist seit Neuestem möglich.

Bei der „Schafstour“ begibt man sich auf die Suche – wie sollte es anders sein – nach dem schwarzen Schaf und anderen tierischen Freunden. Die Idee dazu hatte das Kulturbüro der Stadt. Oder genauer: sein Leiter Volker Drastik. Er machte die „Schafstour“ während eines Familienurlaubs in Freiburg. Und war so begeistert, dass er sie nach Weißenhorn holen musste.

ANZEIGE

Die Kiste wird von den Erfindern selbst bestückt

Auf jeder Seite des Würfels ist ein Schaf zu sehen. Sie unterscheiden sich nur in einem: der Farbe. Doch das ist das Entscheidende. Bei einer Station im Weißenhorner Stadtpark müssen die Schnitzeljagd-Teilnehmer die richtige Farbe des Schafes herausfinden. Ansonsten kommen sie nicht zum nächsten Rätsel. Auf gut Glück würfeln bringt nichts. Die Aufgaben sind ziemlich knifflig. „Die Tour ist nicht so einfach, dass Kinder sie alleine machen können“, sagt Florian Kullack. „Da wird logisches Denken verlangt.“ Zusammen mit seiner Freundin Nina Ruh hat er die „Schafstour“ vor knapp drei Jahren ins Leben gerufen.

Die Idee zu der Schnitzeljagd kam dem Paar in Griechenland. Auf Korfu leiteten die beiden eine Ferienanlage. „Die Eltern wollten wandern, die Kinder nicht. Da haben wir gemerkt, dass es zu wenig Dinge gibt, die Familien gemeinsam erleben können“, sagt Ruh. Die beiden Freiburger testeten die Schnitzeljagd zwischen Olivenhainen – und bekamen positive Rückmeldungen. „Eines der Kinder meinte sogar, die ,Schafstour‘ wäre besser als der Europapark“, sagt die ehemalige Neuropsychologin Ruh und lacht.

Mit der „Schafstour“ seien sowohl Kinder als auch Eltern gefordert. „Man kann jederzeit die Schnitzeljagd beenden und zu einem anderen Zeitpunkt weitermachen“, beschreibt Kullack das Konzept. Rund zwei bis drei Stunden sollten Interessierte sich für das Abenteuerspiel Zeit nehmen. An insgesamt neun Stationen in der Innenstadt müssen Rätsel gelöst werden. Damit man diese Orte findet, braucht man eine sogenannte „Freundschaftskiste“. Das ist eine kleine silberne Box, in der sich alle Utensilien befinden, die man für die „Schafstour“ benötigt: ein Stadtplan, Aktionskarten und kleine Werkzeuge, damit man die Aufgaben überhaupt lösen kann. 21 Euro kostet das Kistchen. Es kann im Heimatmuseum Weißenhorn, in der Schlegel’schen Buchhandlung und der City-Papeterie gekauft werden.

Wer das Ziel erreicht hat, sieht eine Überraschung

Die Schachteln werden von den beiden Erfindern persönlich befüllt: „Wir falten die Karten und schneiden die Schnüre auf exakt vier Meter – bevorzugt am Abend vor dem Fernseher“, sagt Kullack und lacht. Das Paar ist mittlerweile Vollzeit mit der Organisation der „Schafstour“ beschäftigt. Und hat sogar eine Hotline eingerichtet. „Wenn jemand nicht weiter weiß, kann er uns einfach anrufen“, sagt Kullack. Rund vier Anrufe bekommen sie in der Woche. Der gelernte Schreiner und Ethnologe geht aber davon aus, dass die Zahl der Telefonate steigen wird. Neben Weißenhorn gibt es die „Schafstour“ auch in Freiburg und Oldenburg.

Wer das Ziel erreicht hat, auf den wartet eine kleine Überraschung. Doch mehr wollen die beiden Erfinder nicht verraten. Denn für sie hat die Schnitzeljagd noch einen weiteren Sinn: „Das Schöne ist, dass Erwachsene und Kinder was gemeinsam erreichen können“, sagt Ruh. Für die Freiburgerin hat die Schnitzeljagd eine persönliche Bedeutung. Eine ihrer frühesten Erinnerungen ist mit dem Kinderspiel verbunden. „Ich hoffe, dass sich in 20 Jahren vielleicht auch eines der Kinder an die ,Schafstour‘ mit den gleichen schönen Gedanken erinnert.“