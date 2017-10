2017-10-25 07:00:00.0

Thal Baggern für ein schöneres Dorf

Seit Monaten wird in Thal geschaufelt und gegraben. Denn der Ortskern wird derzeit erneuert. Trotz Verzögerungen soll die Hauptstraße bis Jahresende wieder befahrbar sein. Von Ursula Katharina Balken

Die Baustelle in der Mitte von Thal dürfte im Moment die wohl größte im Stadtgebiet sein. Seit dem Frühjahr wird dort gebaggert, geschaufelt und gemauert. Denn der Ort erhält einen neuen Dorfplatz (wir berichteten). Damit erfüllt sich ein Wunsch von Vereinsgemeinschaft und Anwohnern, aber auch von der Stadt Vöhringen. Denn das Thema Dorferneuerung stand schon länger auf der Agenda – bisher fehlte allerdings das nötige Geld dafür.

Die Bauarbeiten an der neuen Dorfmitte gehen derzeit wieder zügig voran, nachdem es zuletzt Verzögerungen gegeben hatte. Wie Bürgermeister Karl Janson erklärt, mussten Wasserleitungen und Regenwasserkanäle erneuert werden. „Die Arbeiten im Untergrund waren sehr beschwerlich. Der Untergrund war torfig und die Vielzahl alter im Erdreich verlaufender Leitungen und Kanäle musste beachtet werden“, sagte Janson.

Am Jahresende soll wieder offen sein

Leidtragende der Arbeiten waren die Anlieger, vor allem aber das Restaurant Burgthalschenke, das in unmittelbarer Nähe der Großbaustelle liegt. Um den Gästen die Anfahrt schmackhaft zu machen, standen auf den Tischen bunte Karten mit der Aufschrift „Thal wird schöner gemacht“. Die Stadt versichert, dass die Durchgängigkeit der Hauptstraße bis Jahresende wieder gegeben ist.

Die Arbeiten im Untergrund sind nach Auskunft von Bürgermeister Janson nahezu fertig, lediglich am Schlößleweg muss noch ein Kanal erneuert werden. Fertig ist auch die Stützmauer, die für die Offenlegung des Landgrabens, ein kleiner Bach, wichtig ist. Denn Wasser soll ein belebendes Element auf dem neuen Platz sein. Auch bei der Pflasterung kommen die Bauarbeiter voran: Laut Janson sind große Teile bereits fertig. Im Augenblick werde vor Ort Schwerstarbeit geleistet, denn die Betonsäulen für das Kaskadenbecken werden in die Erde gebracht. Fertig ist auch das „Plätzle“, wo später einmal der Maibaum stehen wird.

Die Straße wird saniert

Mit den Arbeiten, die zum Teil bereits abgehakt sind, wird die Hauptstraße und deren Unterbau erneuert. Nebenflächen, wie Gehweg und Bushaltestellen, sollen aufgewertet werden. Auch eine Wasserachse will die Stadt schaffen, die ein „Verweilgefühl“ vermitteln soll. Außerdem ist geplant, einen parkähnlichen Bereich zu bauen, damit der Landgraben wieder sichtbar und ein gestaltendes Element wird. Spielmöglichkeiten für Kinder wird es ebenfalls geben.

Mit den bautechnischen Arbeiten liegt die Stadt momentan im Zeitplan, die Restarbeiten werden 2018 durchgeführt. Dann aber, so kündigt die Verwaltung an, muss die Ortsdurchfahrt nochmals gesperrt werden.

Für das gesamte Projekt hat die Stadt ordentlich Geld in die Hand genommen. Die Gestaltung des Platzes schlägt mit 1,48 Millionen Euro zu Buche. Die Haltestellen, die sich ebenfalls in neuer Optik präsentieren werden, kosten rund 130000 Euro. An Zuwendungen aus dem Bayerischen Städtebauprogramm werden 678000 Euro erwartet. Hinzugerechnet werden müssen zudem die Kosten für die Wasserversorgung in der Unteren und Oberen Hauptstraße, die sich auf 235000 Euro belaufen, und die Abwasserentsorgung für den gleichen Bereich mit rund 295000 Euro.

Unterm Strich kostet das Projekt insgesamt rund 2,6 Millionen Euro. Wenn der Dorfplatz allerdings fertig ist, dürfte er ein Schmuckstück in Thal sein.