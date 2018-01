2018-01-07 06:56:00.0

Fasching Bald geht es wieder närrisch rund

Die närrische Zeit kündigt sich bereits an. Wir geben einen Überblick, welche Veranstaltungen in Weißenhorn und in Senden in dieser Saison auf dem Programm stehen. Von Carolin Oefner

Kaum hat das neue Jahr begonnen, richtet sich der Blick der Fasnachtsfreunde schon auf das Programm der aktuellen Saison. Tatsächlich dauert es gar nicht mehr lange bis zu den ersten Faschingsveranstaltungen 2018. Der Überblick zeigt, welche Termine in Weißenhorn und Senden anstehen.

Die Termine in Weißenhorn

ANZEIGE

Fasnachtsauftakt: Mit einem Standkonzert am Unteren Tor, im Volksmund Giggaler genannt, starten die Giggalesbronzer am nächsten Freitag, 12. Januar, in die Fasnachtssaison. Der Auftakt mit fetziger Guggenmusik und Bewirtung beginnt um 19 Uhr.

Faschingsbälle: Bereits am kommenden Montag, 8. Januar, läuft der Vorverkauf für die Bälle der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht, kurz IWF, an. Wer am Samstag, 27. Januar, zur Erfindermesse in die Stadthalle möchte oder am Samstag, 10. Februar, am IWF-Ball mit der Band Partyfürsten in der Fuggerhalle teilnehmen will, kann beim Brändle und bei Frisör Eberle in Weißenhorn Karten dafür kaufen. Restkarten sind auch an den Abendkassen erhältlich. Der Kinderball 2018 ist am Samstag, 27. Januar, um 14 Uhr in der Fuggerhalle, der Ball 50+ einen Tag später, also am Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr in der Stadthalle.

Narrenbaumstellen: „Dr Eschagore“ schmückt am Freitag, 26. Januar, den Narrenbaum auf dem Kirchplatz. Los geht es um 19 Uhr. Danach richtet die IWF in der Fuggerhalle eine Fasnachtsparty mit verschiedenen Musikgruppen und Narrenzünften aus. Übrigens: Wer Schmuck für den Narrenbaum zur Verfügung stellen möchte, kann diesen ab sofort bei Martin Mörz, Hagenthalerstrasse 35 in Weißenhorn, abgeben.

Gumpiger: Donnerstag Die große Party zum Gumpigen Doschdich findet heuer am 8. Februar statt. Beginn ist um 20 Uhr. In der Stadthalle wird eine riesige Bar aufgebaut (Eintritt frei). Einige Tage vorher, am Samstag, 3. Februar, veranstaltet die IWF den Faschingsfeetz, eine Fasnachtsparty für alle Jungen und Junggebliebenen. Gefeiert wird bei freiem Eintritt von 21 Uhr an in der Stadthalle.

Rathaussturm: Am Samstag, 10. Februar, muss Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt seinen Amtssitz räumen. „Dr Eschagore“ stürmt an diesem Tag um 12 Uhr das Rathaus. Um 13.30 Uhr startet der Kinderumzug am Kirchplatz.

Großer Umzug: Zum Abschluss der närrischen Tage ziehen am Fasnachtsdienstag, 13. Februar, wieder zahlreiche Gruppen durch die Weißenhorner Innenstadt. Der Umzug setzt sich um 10 Uhr vom Marktplatz aus in Bewegung. Für die Veranstaltung sucht die Interessengemeinschaft noch Helfer, die Abzeichen verkaufen. Sie sollten mindestens 16 Jahre alt sein. Als Dankeschön erhalten die Verkäufer einer Mitteilung der IWF zufolge 30 Euro für ihren etwa zweistündigen Einsatz. Zudem werden sie zu einem Helferfest im Frühjahr eingeladen. Interessenten können sich abends ab 18 Uhr unter der Telefonnummer 07309/3820 melden.

Fasching in Senden

Kinderball: Der Carneval Club Illertal (CCI) beginnt das Jahr 2018 in närrischer Hinsicht mit dem Kinderball. Er findet am Sonntag, 21. Januar, um 14.11 Uhr im Bürgerhaus in Senden statt.

7-Schwaben-Kinderprunksitzung: Eine Woche später, am Samstag, 27. Januar, ist es so weit: Die Kinderprunksitzung der Sieben-Schwaben-Vereinigung findet statt. Sie wird vom CCI veranstaltet und findet im Sendener Bürgerhaus statt. Los geht’s um 14.11 Uhr im Bürgerhaus in Senden.

Familienfasching: Der KAB-Ortsverband Senden veranstaltet am Sonntag, 4. Februar, einen Familientag. Er findet um 14 Uhr im Haus der Begegnung statt.

Rathaussturm: Der Carneval Club Illertal ist für den Sturm aufs Rathaus zuständig. Dieser findet am Donnerstag, 8. Februar, um 15.30 Uhr vor dem Rathaus statt.

Kneippfasching: Am Sonntag, 11. Februar, ist der Heiningsaal in Senden Schauplatz des Kneippfaschings. Er beginnt um 14 Uhr.

Kinderfasching: Die letzte Veranstaltung der diesjährigen Saison bildet der Kinderfasching des SV Aufheim. Am Faschingsdienstag, 13. Februar, findet er ab 13 Uhr in der Bürgermeister-Jehle-Halle in Aufheim statt.

Kehraus: Schlusspunkt der Sende-ner Faschingssaison ist für die närri-schen Vereine der Kehraus. Er fin-det am Dienstag, 13. Februar, in derFesthalle in Ay statt. Beginn ist um 19.11 Uhr.