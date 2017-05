2017-05-11 13:00:00.0

Weißenhorn Bei Antikwerk entstehen Raritäten aus Holz

Die Firma aus Breitenthal betreibt eine Werkstatt in Weißenhorn. Dort verwandeln die Mitarbeiter alte Möbel in trendige Hingucker. Von Angela Häusler

Mit kunstvollen Schnitzereien geschmückte Holztüren, filigran geformte Jugendstil-Kommoden, ornamentverzierte Tische und jede Menge übereinander gestapelte Balken und Dielen: Im Weißenhorner Lager der Firma Antikwerk wartet tonnenweise Material auf seine Verarbeitung. Denn ein Stockwerk tiefer wird so manches eingestaubte Möbelstück zu einem echten Blickfang gemacht. Jüngst ließen sich die Schreiner und Restauratoren in der Werkstatt des Unternehmens an der Memminger Straße über die Schulter schauen.

„Schwalbenschwanzzinkung“ nennt sich die Verbindung, die Schreinerlehrling Tim an der Werkbank gerade herstellt. Eine alte Technik, die hölzerne Bauteile mithilfe von Zapfen stabil verbindet. Zum Beispiel, wie in diesem Fall, zu einer Schublade. Dass diese Verzinkung von Hand hergestellt wird, komme heute nur noch selten vor, berichtet Werkstattleiter Stefan Heise. Bei Antikwerk aber sind solche Arbeiten Standard, gehören sie doch fest zum Geschäftskonzept, alten Materialien zu neuem Leben zu verhelfen. Und mit dieser Idee haben die Gründer Marc Pollack und Stefan Heise vor mehr als 25 Jahren auch bei anderen einen Nerv getroffen.

Ins Leben gerufen worden sei der Betrieb aus ihrer Passion für Antiquitäten und der Freude an Handarbeit, erzählt Pollack. Ende der 80er Jahre begannen er und Heise damit, Möbel zu restaurieren. „Wir wollten eben nicht nur Holz durch die Maschine jagen“, berichtet der gelernte Schreiner übers heute doch stark technisierte Schreinerhandwerk. Die Dienstleistung des Duos sprach sich schnell herum – und der Betrieb wuchs. „Es hat keiner gedacht, dass das mal so groß wird“, sagt Pollack, der schon immer ein Faible fürs Antike hatte. „Diesbezüglich hat jeder von uns einen Tick“, berichtet er über das mittlerweile 28 Mitarbeiter zählende Team, das unter anderem aus Schreinern, Restauratoren, Malern und einem Zimmermann besteht. Schließlich konzipiert das Team auch ganze Inneneinrichtungen, hat unter anderem schon einige Gaststuben, Ladenlokale und Hotelzimmer in der Umgebung ausgestattet.

Noch brauchbare historische Baustoffe wie Balken, Fensterrahmen, aber auch Mauersteine und Geländer bauen sie aus alten Häusern aus und nehmen antike Möbel in Augenschein. Sehen sie Potenzial, werden die Hölzer zunächst mit einem thermischen Verfahren vom Holzwurm befreit und gereinigt. Dann erhalten die Stücke entweder alten Glanz und ursprüngliche Funktion zurück – oder sie erfahren völlig neue Verwendung. So kann etwa ein Türblatt zur urigen Thekenfront werden, die in einem modern eingerichteten Raum ganz eigenes Flair verbreitet.

Nach tagelanger Bearbeitung werden die fertigen Möbel schließlich im passenden Rahmen ausgestellt. Allerdings nicht in Weißenhorn, sondern im Gut Glaserhof bei Breitenthal, wo sie in historischer Umgebung zur Geltung kommen. Dieses Gut für die Ausstellung zu bekommen, war für das Inhaber-Duo ein lang gehegter Traum, wie Pollack sagt. Heute haben dort der Verkauf und ein eigenes Café ihre Heimstatt, inklusive einer Freifläche für Baustoffe und Gartendeko.

Die Kombination aus alten und neuen Einrichtungselementen, weiß Pollack, hat seit Jahren Hochkonjunktur, jedenfalls bei denen, die Wert auf eine ganz individuelle Einrichtung legen. Für diesen Kundenkreis hat sich die Firma Antikwerk längst zu einer festen Anlaufstelle entwickelt. Dass Interessierte aus 300 Kilometern Entfernung anreisen, sei da keine Seltenheit, fügt Pollack hinzu. Und mittlerweile seien auch Stücke begehrt, die noch vor wenigen Jahren nicht als erhaltenswert gegolten hätten. Küchenschränke im Stil der 50er-Jahre zum Beispiel, die heute als Retro-Möbel wieder angesagt sind. Die eigene Mission der Firmeninhaber aber wird sich auch mit wechselnden Trends nicht ändern, sagt Pollack: „Wir wollen altes Material retten.“