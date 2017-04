2017-04-28 17:00:00.0

Ulm Bekanntes vom Genius des Lichts

Werke des verstorbenen Künstlers Otto Piene im Kunstverein Ulm überraschen auf den ersten Blick. Von Florian L. Arnold

Wer ein wenig das Werk des Lichtkünstlers Otto Piene kennt, wird sich im Kunstverein Ulm zunächst die Augen reiben: Fotografien? Grafik an den Wänden? Wo sind die Originalarbeiten, wo die installativen Raumarbeiten, die so virtuos Licht, Bewegung und Raum verknüpfen? Von seinen ebenso typischen wie im Grunde unkopierbaren lichtkinetischen Arbeiten, etwa dem „Lichtballett“, sieht man in Ulm jedoch nichts.

Der 2014 verstorbene Gründer der innovativen ZERO-Gruppe wurde 1928 im westfälischen Laasphe geboren und begann ab Mitte der Fünfzigerjahre, sich künstlerisch mit dem Element Licht auseinanderzusetzen. Die Arbeiten präsentierte er ab 1955 in Gruppenausstellungen, 1957 folgte der Paukenschlag mit der Gründung von ZERO (zusammen mit Heinz Mack). Er bringt es weit: Sein Einfluss auf die moderne Lichtkunst ist unschätzbar, die Zahl seiner Anhänger, Adepten und Nachahmer Legion. Als Direktor des „Center for Advanced Visual Studies“ am Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) in Cambridge/USA setzte er von 1974 bis 1993 Impulse, die weltweit wirkten.

In Ulm nimmt man allerdings einen stilleren, gleichwohl nicht weniger energievollen Künstler wahr, der sich mit seinen Raster- und Feuerbildern („Feuergouachen“), die er seit den sechziger Jahren kreierte, eine still glühende Welt schuf, quasi eine Vorstufe zu den imponierenden Luft- und Lichtplastiken. Herrscht hier noch eine subtile Farbigkeit vor, so drängt in den Seriegraphien eine ungebrochene, sehr vitale Farbigkeit in den Vordergrund, und auch hier deuten sich die eruptiven Lichtbrechungen der dreidimensionalen Arbeiten an.

Von den aufsehenerregenden „Sky Art“-Events in den 70ern gibt es wiederum nur – Fotos. Großformative Abbildungen, die kaum die Wucht und spielerische Neuheit dieser riesigen Objekte transportieren können, die in der Kunstszene für Staunen sorgten. Ein Videoausschnitt passend zu der Foto-Auswahl wäre hier angezeigt gewesen. „Otto Piene, Energie – Poesie, Arbeiten auf Papier“ füllt die Lücke im Ulmer Ausstellungsreigen, das zwar Pienes ZERO-Mitstreitern Ausstellungen ausrichtete, Piene selbst aber seltsamerweise ausließ.

So wichtig also der Blick auf das ungebrochen wichtige Werk ist, so ernüchternd konventionell ist die Präsentation. Sehr museal wirken die hinter Glas gerahmten Fotografien. Dabei ist Piene keineswegs ein Fall fürs Museum, sondern ein weit über den Tod hinaus wirksamer Erneuerer der Kunst, ein ungemindert wichtiger Impulsgeber.

Öffnungszeiten Die Ausstellung ist bis 18. Juni im Schuhhaussaal, Kramgasse 4, zu sehen: Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.