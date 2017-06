2017-06-21 11:00:00.0

Neu-Ulm Damit das nicht mehr passiert

Beim verheerenden Pfingsthochwasser 1999 soff das Atlantis regelrecht ab. Seither ist die Stadt gewappnet und kann das Donaubad im Ernstfall zur Insel machen. Wie das geht. Von Katharina Dodel

Die Bilder des Pfingsthochwassers im Mai 1999 kamen allen gestern schlagartig wieder ins Gedächtnis. Und das bei Sonnenschein und 30 Grad im Schatten. Damals soff das „Atlantis“ regelrecht in den Fluten von Iller und Donau ab, diese verursachten einen Schaden von mehreren Millionen Mark. Nun stehen Neu-Ulms Bauhof-Mitarbeiter wieder an der Stelle, an der es vor 18 Jahren hieß: Land unter. Wie damals sind sie im Auftrag der Stadt unterwegs, um diese vor Hochwasser zu schützen. Denn sie testen die mobilen Schutzwände, die dafür sorgen, dass das Donaubad im Falle des Hochwasserfalles zur Insel wird.

Wie Jochen Meissner, Leiter der Abteilung Stadtentwässerung, mitteilt, lagerten die etwa 300 Balken bislang auf dem ehemaligen Donaubad-Gelände, das zum Basketball-Trainingszentrum „Orange Campus“ werden soll. An der Eislaufanlage wurde nun das neue Lager aufgebaut. Die Stadt nutzte diese Gelegenheit für die alljährliche Hochwasserschutzübung, und um den Technikern des Donaubads den Aufbau der Elemente zu demonstrieren. An elf Stellen rund um das Bad werden die mobilen Wände montiert.

Und anders als man vermuten könnte, ist nicht der Bereich an der Donau zuerst an der Reihe, sondern der genau gegenüberliegende. Nach Meissners Auskunft liegt das an den Höhenunterschieden des Geländes. Die Donau würde weiter flussaufwärts zuerst über das Ufer treten und über das Gefälle den Parkplatz fluten und dann das Donaubad und die Eislaufanlage. Daher sei die süd-östliche Front zuerst an der Reihe. Eine Mauer um das Areal herum hält Wassermassen, wie sie statistisch nur alle 100 Jahre vorkommen ab. An den Stellen, an denen diese Mauer unterbrochen ist, werden die wasserabhaltenden etwa eineinhalb Meter hohen Elemente eingebaut und abgedichtet.

Wann entschieden wird, dass diese eingesetzt werden, sei geregelt – zumindest teilweise. Würden in Kempten 800 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in der Iller und 745 in der Donau bei Berg gemeldet, sei Neu-Ulm in Alarmbereitschaft. „Da kommt noch ein bisschen Gespür dazu“, sagt Meissner, der regelmäßig spezielle Wetter-Apps auf seinem Handy checkt, sobald der Wetterdienst länger anhaltenden Regen oder Unwetterwarnungen meldet. Ein Einsatzstab bestehend aus dem Oberbürgermeister, der Feuerwehr, den Abteilungen Sicherheit sowie Stadtentwässerung im Rathaus und dem Bauhof kommt im Falle eines Hochwassers zusammen und beschließt den Aufbau der Schutzelemente. Die gibt es nicht nur am Donaubad: Wer beispielsweise am Jahnufer unterwegs ist, passiert einige Stellen, die bei heftigem Unwetter gesperrt werden – eine befindet sich auf Höhe der Donauklinik. Die Neu-Ulmer Innenstadt wird ebenfalls durch eine Mauer und 50 mobile Wände abgesichert. Die etwa 1500 Teil dafür lagern im Bauhof ein.