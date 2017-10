2017-10-15 07:00:00.0

Neu-Ulm Diese Frau ist viele Frauen

Schauspielerin Clarissa Hopfensitz verkörpert im Theater Neu-Ulm sechs „Wahnsinnsweiber“. Besonders gut gelingt ihr die Darstellung einer Skandalmusikerin. Von Dagmar Hub

Historische, oder vielleicht eher historisierende, Romane boomen auf dem Buchmarkt – und besonders oft stehen Frauen im Mittelpunkt der Geschichten. In Komödien tauchen die Lebensgeschichten und Seelenlagen historischer Frauenfiguren seltener auf. Und unter dem Titel „Wahnsinnsweiber“, einer One-Woman-Show am Theater Neu-Ulm, stellt man sich auf den ersten Blick anderes vor als es Autorin und Schauspielerin Clarissa Hopfensitz auf die Bühne bringt: „Wahnsinnsweiber“ ist keine turbulente Frauenkomödie. Das Stück hat auch nichts mit dem gleichnamigen Comedy-Musical zu tun. Hopfensitz verarbeitet und spielt emotional nachempfundene Miniaturszenen aus dem Leben von sechs Frauen, denen die Nachwelt eine Nähe zwischen Genie und Wahnsinn attestiert.

Die Enddreißigerin Valerie Deli hat es nicht leicht. Das elterliche Sanitärgeschäft reduziert ihre Kreativität auf die Erfindung von besonders ungewöhnlichen WC-Deckeln, und Valerie schwebt der Einbau von Bruchstücken aus Opernarien, Musical-Songs und Kinderliedern in die WC-Spülung vor. Erfüllend ist das aber alles nicht, und in ihren nächtlichen Träumen erscheinen der Klodeckel-Designerin regelmäßig sechs historische Frauengestalten. Aber was wollen ihr die nächtlichen Traum-Besuche von Johanna von Kastilien, genannt „die Wahnsinnige“, von Kaiserin Sissi, der Bildhauerin Camille Claudel, von Virginia Woolf, Maria Callas und Amy Winehouse sagen? Kündigen sie Valerie ein baldiges Ableben an, oder wird sie gar selbst wahnsinnig? Mithilfe des Publikums und eines Traumdeutungsbuches versucht die Protagonistin, die Ursachen der verstörenden Träume zu erkunden.

Hopfensitz schlüpft in die Rollen der sechs Frauen, welche die – ebenfalls von ihr dargestellte – Valerie Deli nächtens heimsuchen. Was haben die sechs verstorbenen Frauen miteinander zu tun? Und vor allem: Was haben sie mit Valeries Leben im 21. Jahrhundert zu tun? Johanna von Kastilien zieht im Jahr 1506 ihren stets untreu gewesenen und früh verstorbenen Ehemann im Sarg monatelang durch Kastilien. Kaiserin Sissi verbirgt ihr Gesicht jenseits des 30. Geburtstages hinter einem schwarzen Fächer und betreibt extremen Körperkult. Camille Claudel – hochbegabte Muse von Auguste Rodin – gesteht ihren Zorn auf den Künstler, der sie benutzte. Die hypersensible Virginia Woolf schreibt gegen die Depression an. Maria Callas, die „Diva assoluta“, spricht über Aristoteles Onassis, der sie verließ. Der stärkste Moment des Abends ist die letzte Miniatur, in der Hopfensitz in die Rolle der britischen Popsängerin Amy Winehouse schlüpft, die 2011 an einer Alkoholvergiftung starb. Und die, das ist wahrscheinlich kein Zufall, einen Hit namens „Valerie“ hatte.

Die Begegnung mit den tragischen Frauenfiguren aus dem Jenseits kommt relativ ernst daher. Den weniger ernsten Anteil des Abends verpackt Hopfensitz in die Ideen und in die Depression der WC-Designerin. Quasi nebenbei zeigt Valerie Deli außerdem, dass Hopfensitz, in Neu-Ulm mit „Mondscheintarif“ schon einmal ein Soloprogramm gezeigt hat, eine wirklich gute Singstimme hat. Am Ende des Stückes wird die von ihr ins Leben gerufene Valerie erkennen: Frau muss die eigene Kreativität verwirklichen und darf die Verantwortung fürs eigene Leben nicht von anderen übernehmen lassen. Und wenn die eigene Kreativität eben Musik fürs Klo schaffen will – dann auch das!.