2017-11-03 07:00:00.0

Senden Diese Senioren sind viel unterwegs im Ruhestand

Die Mitglieder des Sendener Männertreffs übernehmen seit 18 Jahren Ausflüge. Nun haben sie sich ausführlich über ein Möbellager vor der Haustüre informiert. Von Andreas Brücken

Sich im Ruhestand zur Ruhe zu setzen, das wollten die Mitglieder des Sendener Männertreff nicht. Vor 18 Jahren gründete sich deshalb die Gruppe. Peter Schwarz hat seitdem unter anderem Ausflüge zum Daimlerwerk in Sindelfingen oder zum Hundertwasserhaus in Plochingen organisiert. Aber auch nahe gelegene Ziele wie das Holzkraftwerk in Senden oder jetzt das Inhofer-Zentrallager standen schon im Terminkalender der Senioren.

Aufmerksam folgten die Mitglieder am Donnerstag in Witzighausen den Ausführungen von Stefan Kral, dem Inhofer–Logistikleiter: „Sind die Mitarbeiter auf Montage Hilfsarbeiter oder fahren da auch Schreiner mit?“, wollte ein Besucher des Männertreffs wissen. Nicht ganz ohne Stolz antwortete Kral, dass in den ungefähr 100 Fahrzeugen meistens ein Schreiner mit drin sitze, auch wenn Fachkräfte in der Möbelbranche knapp seien. Deshalb setze die Firma auf die eigene Ausbildung von Nachwuchskräften, sagte Kral. In der hauseigenen Schreinerei würden Sonderwünsche und Maßanfertigungen für Kunden hergestellt. Die Produktion der Möbel, die Kunden in der Verkaufsausstellung bestellten, verlagere sich jedoch immer mehr nach Osteuropa.

Etwa 350 Mitarbeiter sind im 3400 Quadratmeter großen Zentrallager an der A7 damit beschäftigt, die angelieferte Ware möglichst schnell für den wartenden Kunden zur Verfügung zu stellen. Innerhalb von acht Stunden müsse ein Lastwagen abgeladen sein, berichtete Kral. Mit akribischen Zeitplänen würden die Warenannahmen der Speditionen festgelegt. Kral: „Kommt ein Fahrer zu spät, muss er warten.“

Ein Mitglied des Männertreffs wollte wissen, was die Monteure machen, wenn wenig Ware auszuliefern ist. Da musste der Logistikleiter schmunzeln. Das komme nur selten vor, sagte er. Falls doch, sei man in der Inhofer–Schreinerei immer für Unterstützung dankbar.

Mit nun insgesamt 180 Exkursionen haben die Mitglieder des Männertreffs ein kleines Jubiläum gefeiert. Dazu begrüßte sie Firmenchef Edgar Inhofer sogar persönlich und lud die interessierten Gäste anschließend zu einem Vesper in gemütlicher Rund ein.