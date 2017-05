2017-05-27 12:00:00.0

Neu-Ulm Ein Leben am Steuer

Trude Schwarz ist 80 und fährt seit vielen Jahrzehnten Taxi. Sie mag die Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen – auch wenn ihr das schon zum Verhängnis wurde. Von Katharina Dodel

Trude Schwarz steigt ins Auto ein und hat sofort ein breites Grinsen im Gesicht. „Ich mag alles, was mit Motoren zu tun hat“, sagt sie. Wie sehr, zeigen die vielen Führerscheine, die sie schon gemacht hat: einen für Boote, für Flugzeuge und eben Autos. Vor allem die mit dem gelben Schild oben drauf haben es ihr angetan. Denn Schwarz ist Taxifahrerin und denkt auch wenige Tage nach ihrem 80. Geburtstag noch lange nicht ans Aufhören. Sie liebe es, Menschen von A nach B zu bringen, zu plaudern, manchmal zu trösten. Auch wenn sie dabei schon schreckliche Erlebnisse gemacht hat.

Denn als Taxifahrerin, sagt sie, darf man nicht zart besaitet sein. „Man muss schon was aushalten können.“ Da wären Betrunkene, die je nach Alkoholpegel den Respekt verlieren, Mitfahrer, die den von Haus aus nicht haben oder Kriminelle, die auf ihr Bargeld aus sind. Ein tragisches Ereignis im Jahr 1970 zeigt, wie gefährlich ihr Job sein kann: Nur ein Jahr nachdem Schwarz und ihr Mann das Taxi-Unternehmen gegründet hatten, wurde er im Silberwald von einem Mitfahrer hinterrücks erstochen. Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen. Zu der Zeit brummte das Geschäft der beiden, vor allem wegen der in Neu-Ulm stationierten US-Soldaten. Das Unternehmen und die Verantwortung halfen der Witwe aus dem tiefen Loch, in das sie nach dem Tod ihres Mannes gefallen war. Auch zwei Jahre später, als sie selbst Opfer eines brutalen Überfalls wurde, blieb sie ihren Kunden treu. Bewaffnete Männer hatten es auf ihr Auto abgesehen, so die 80-Jährige. Die Täter seien jedoch geflüchtet, weil sie von einem vorbeifahrenden Wagen gestört wurden. Sie ließen Schwarz zurück, schwer verletzt. „Da hatte ich schon ein paar Messerstiche“, sagt sie heute mit starker Stimme. Vom Taxi-Fahren hat sie das nicht abgehalten können, auch nicht der zweite Überfall, bei dem die Täter unverrichteter Dinge davon gezogen seien.

ANZEIGE

Schwarz fährt aus Leidenschaft und sieht die Touren eher als Dienst für die Stadt und den Kunden denn als Einnahmequelle. Zwar ist sie nicht mehr täglich und wegen der Überfälle nicht mehr nachts unterwegs, sondern samstags und als Urlaubsvertretung, aber ganz ohne das Fahren ginge es für die 80-Jährige nicht. „Es ist einfach schön, so viele verschiedene Menschen zu treffen.“ Manchmal seien es Geschäftsmänner, die schnell an den Flughafen müssen, manchmal Leute, die viel zu erzählen haben, manchmal lieb gewonnene Stammkunden. Einmal sei ein Mann ganz verheult in ihr Auto gestiegen. Liebeskummer, sagt Schwarz, die während der Fahrt Psychologin sein durfte. „Als Taxifahrer entwickelt man eine gute Menschenkenntnis“, sagt die Neu-Ulmerin. „Man muss wissen, wann ein Gespräch angebracht ist und wann nicht.“

Die 80-Jährige kennt jeden Winkel Neu-Ulms. Alle Straßen hat sie schon einmal abgefahren – und wenn sie dann doch mal stutzig wird bei all den Neubaugebieten, „dann gibt’s ja immer noch den guten alten Stadtplan“. Das Navi benutze sie nur in ganz seltenen Fällen. Und wie der Art des Navigierens sei sie auch ihrem Fahrstil treu geblieben. „Manche Kollegen fahren auf zwei Rädern in der Kurve – ich nicht“, sagt Schwarz lächelnd.

Heute sei das Taxifahren nicht mehr ganz so wie damals. Die Fahrer hätten sich verändert und die Kunden auch. „Das ist heute ein himmelweiter Unterschied. Vor allem das mit der Hektik, ist so eine Sache. Die Leute haben heute keine Zeit mehr.“ Zudem gebe es auf den Autobahnen immer mehr Staus. Egal, Trude Schwarz sucht einfach einen anderen Weg zum Ziel. Der kann dann für ihre Kunden auch bedeuten, dass sie laufen müssen. „Bei den Baustellen am Ulmer Bahnhof rate ich ihnen lieber, früher schon auszusteigen – das geht schneller.“

Wenn die Neu-Ulmerin nicht gerade Auto fährt, beschäftigt sie sich mit Skat-Spielen. Heute nimmt sie zum Beispiel an der Deutschen Meisterschaft teil, die im Ulmer Maritim-Hotel stattfindet. Und weil auch das Fliegen ihre Leidenschaft ist, bereist Schwarz gerne die Welt. Saudi-Arabien und Iran waren ihre jüngsten Ziele. Dorthin wird sie bald wieder fliegen. „Ich bin so gut wie nie Zuhause“, sagt die fitte Seniorin, die froh darüber ist, sich die Arbeit so einteilen zu können, dass genügend Zeit für Unternehmungen bleibt. Wie lange sie noch hinterm Steuer sitzen will? Schwarz lacht und sagt: „Einmal Taxi, immer Taxi.“