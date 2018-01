2018-01-11 06:00:00.0

Neu-Ulm Er steuert künftig die Glacis-Galerie

Den Noch-Centermanager Tim Mayer zieht es zu einem Riesen nach Dänemark. Er sieht das Neu-Ulmer Einkaufszentrum im Aufwind.

Nach nur anderthalb Jahren bekommt die Neu-Ulmer Glacis-Galerie wieder einen neuen Centermanager: Torsten Keller, der über fünf Jahre die Geschicke der Augsburger City-Galerie leitete, wird ab 5. Februar das Ruder übernehmen. Keller war bis Ende Oktober 2015 in Augsburg und zuletzt bei Breuninger in Ludwigsburg aktiv. Keller führte die Glacis-Galerie im internen Wettbewerb des Betreiberkonzerns ECE zu den ersten Zehn beim Nettoumsatz pro Quadratmeter. In einem Branchenreport lag das Augsburger Haus unter bundesweit 268 vergleichbaren Centern 2015 auf Platz 13.

Der Noch-Glacis-Galerie-Manager Mayer wird nach eigenen Angaben ab 6. Februar das 100000-Quadratmeter-Rosengard-Center im dänischen Odense übernehmen. Zum Vergleich: Die Glacis-Galerie hat 27800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der scheidende Centermanager sieht den Neu-Ulmer Einkaufstempel nach Startschwierigkeiten auf einem guten Weg. Im Vergleich zum Vorjahr seien 2017 16,2 Prozent mehr Menschen durch das Center gebummelt. Es sei gelungen, die Glacis-Galerie in den Köpfen als „Erlebnis-Center“ zu verankern. Nicht zuletzt durch Auftritte von Prominenten wie Jürgen Drews oder etwa die kommende Kickbox-Gala „Fight-Night“ am 3. Februar. Auch beim „Shoppingcenter Performance Reports“ der Unternehmensberatung Ecostra war wie berichtet mit einer Note 4,1 (Vorjahr: 4,5) eine bessere Bewertung der Mieter abzulesen. Bei einer internen Befragung gaben bewerteten 42 Mieter die aktuelle wirtschaftliche Situation mit einer durchschnittlichen Note von 3,0. (heo)