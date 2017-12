2017-12-28 07:00:00.0

Stadtpfarrkirche Frische Farbe für Christophorus

Ein Fachmann soll nächstes Jahr das Gemälde am Turm der Weißenhorner Stadtpfarrkirche restaurieren. Daneben stehen weitere Arbeiten am Gotteshaus an. Von Jens Noll

Christophorus war ein bärenstarker Hüne. Der Legende nach trug er schwache und alte Menschen durch eine Furt und hoffte so, dem Mächtigsten der Erde dienen zu können. Eines Tages setzte er ein kleines Kind auf seine Schulter und watete mit ihm durch den Fluss. Es stellte sich heraus, dass der Bub Jesus Christus war.

Schon von Weitem sichtbar ist das mehrere Meter hohe Gemälde mit dieser Szene auf dem Turm der Weißenhorner Stadtpfarrkirche. Doch der Zahn der Zeit nagt sowohl am Riesen Christophorus als auch am kleinen Jesus. „Das Gesicht des Buben sieht man ja gar nicht mehr“, sagt Bernhard Mooser beim Blick hinauf zum Turm.

Schon lange wartet der katholische Pfarrer darauf, dass das verwitterte Gemälde restauriert wird. Für den Kirchturm ist allerdings nicht die Kirche selbst, sondern die Stadt Weißenhorn zuständig. Auch die Stadträte hätten das Vorhaben gerne noch in diesem Jahr umgesetzt. Doch zugunsten anderer, dringender Projekte wurde die Restaurierung bei den Haushaltsberatungen hinten angestellt. Nächstes Jahr soll es nun so weit sein.

Es gibt noch keine Schätzung der Kosten

Auf Nachfrage bei der städtischen Bauverwaltung bestätigt Natalie Merk: „Wir wollen das Bild im Jahr 2018 sanieren.“ Die Arbeiten, die ein Fachmann vornehmen muss, werden nun ausgeschrieben, damit sie im Frühjahr starten können. Eine Kostenschätzung für die Restaurierung gebe es allerdings noch nicht, sagt Merk.

Doch das St.-Christophorus-Bild ist nicht das Einzige, was am Turm gerichtet werden muss. „Der Sockel ist schadhaft durch Feuchtigkeit“, sagt Pfarrer Mooser. An manchen Stellen bröckelt der Putz, die Ziegelsteine kommen zum Vorschein. Ganz unten am Boden zeugt Moosbewuchs von der Feuchtigkeit, die sich im Mauerwerk ausbreitet. Um die 100000 Euro werden einer ersten Kostenschätzung zufolge für die Sanierung fällig sein. Ob der Betrag wirklich ausreicht, ist fraglich.

Über die Arbeiten am Sockelbereich kann Natalie Merk von der Bauverwaltung derzeit nichts Näheres sagen. Anfang Januar sollen im Rathaus erste Details besprochen werden. Bislang ist nur klar, dass die Arbeiten unabhängig von der Restaurierung des Christophorus-Gemäldes vergeben werden.

Die Diözese ließ alle Kirchen auf Standfestigkeit prüfen

Damit nicht genug – im Gespräch mit unserer Zeitung deutet Bernhard Mooser noch ein weiteres Projekt an. Auch am Kirchengebäude selbst, das zwischen 1864 und 1867 errichtet und zuletzt zwischen 1997 und 2004 restauriert wurde, sind Bauarbeiten notwendig. Nach dem Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall – bei dem Unglück im Januar 2006 starben 15 Menschen – habe die Diözese Augsburg alle Kirchen im Bezirk auf deren Standfestigkeit hin untersucht, erzählt der Geistliche. „Bei unserer Kirche wurden im Dachbereich massive Schäden entdeckt“, sagt der Pfarrer. Eine akute Gefahr bestehe nicht, dennoch müsse etwas getan werden. „Das Holz ist morsch geworden“, fügt er hinzu.

Im Januar soll es einen Vor-Ort-Termin mit den Verantwortlichen geben. Erst dann wird sich wohl zeigen, wie dieses Vorhaben angegangen wird. „Das wird eine große Sache“, sagt Mooser. Die Kirche Mariä Himmelfahrt müsse für die Arbeiten allerdings nicht geschlossen werden.

Auch wenn der Restaurator dem bärenstarken Christophorus frische Farbe verleiht, werden die Gläubigen nicht am Kirchgang gehindert.