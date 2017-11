2017-11-19 07:03:00.0

Senden Fußgänger schimpfen über Radler auf dem Gehweg

Weil es in der Hauptstraße manchmal chaotisch zugeht, müssen Fahrradfahrer ausweichen. Was Polizei und Stadt dazu sagen Von Carolin Oefner

Ein Radfahrer ist auf der Hauptstraße in Senden unterwegs, kurz vor den Parkplätzen fährt er auf den Fußweg. Das ist verboten, doch vielen Radlern wird es auf der Straße zu gefährlich, weil sie teilweise unübersichtlich ist.

Verkehrsteilnehmer tun sich auf der Hauptstraße schwer, alles im Blick zu behalten: Auf einer Seite parkt ein Auto aus, was auf der viel befahrenen Straße schon schwierig ist. Dahinter will in dem Moment auch ein Radfahrer vorbeifahren. Gleichzeitig überquert ein Fußgänger die Fahrbahn und das nächste Auto bleibt stehen, um auf den freien Parkplatz zu warten.

Weil die Straße für Radler in derartigen Situationen manchmal gefährlich werden kann, weichen sie auch mal auf den danebenliegenden Gehweg aus. Doch das gefällt vor allem den Fußgängern nicht. Sie fühlen sich wiederum durch die Radler gefährdet, die oft nicht absteigen, sondern zügig auf dem Gehsteig unterwegs sind.

Ein Fußgänger hält mit seinen Krücken einen Radler auf

Jüngst gab es in dieser Straße sogar einen Fall, dass ein Fußgänger mit seinen Krücken in die Speichen eines Fahrrads gestoßen hat – es kam beinahe zum Unfall. Die Polizei vermeldete den Fall, der Mann mit den Krücken sagte damals, dass er sich gefährdet gefühlt habe. Fußgänger haben sich daraufhin bei der NUZ beschwert, dass es oft vorkomme, dass Radler zu schnell auf dem Gehweg unterwegs seien. Sie fragen: Wo bleibt da die Sicherheit der gehenden Menschen?

Die Stadt Senden bemüht sich um eine Lösung der schwierigen Situation an der Hauptstraße, wie Stadtbaumeisterin Manuela Huber sagt. Es sei bekannt, dass die Lage dort nicht gut sei und dass Radler manchmal ausweichen – doch nur, um sich selbst zu schützen. Noch sei nichts Konkretes spruchreif, da ein Verkehrskonzept und das zugehörige Fahrradkonzept genau aufeinander abgestimmt werden wollen. Im Rahmen des Städtebaukonzepts soll die Hauptstraße einmal komplett umgestaltet werden – doch das könnte noch etwas dauern.

Verstöße der Radfahrer werden geahndet

Auch die Sendener Polizei hat die Fahrradfahrer im Blick, die verbotenerweise auf den Gehwegen fahren. Verstöße der Radler werden auch geahndet, sagt der stellvertretende Polizeichef Alwin Endler. Doch besonders auffällig sei die Situation in Senden nicht, sonst würde man dem mehr nachgehen.

Dennoch halten Polizeistreifen die Radfahrer im Bedarfsfall an und klären sie erst einmal über ihr mögliches Fehlverhalten auf. Das könne ein kaputtes Licht sein, ein Überqueren der Straße bei roter Ampel oder eben das Fahren auf Gehwegen. Falls ein Radler mehrfach negativ auffalle, gebe es auch ein Verwarnungsgeld, denn die Personalien werden auch bei Rad-Kontrollen aufgenommen. Aber Fußgänger können beruhigt sein: „In Senden gibt es keinen rechtsfreien Raum, auch nicht auf dem Fahrrad“, sagt Endler.