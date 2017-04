2017-04-24 18:08:00.0

Ehingen Gas-Alarm auf Baustelle

Ein Bagger kappt eine Leitung in Ehingen. Es kommt zum Großeinsatz.

Bei Bauarbeiten hat ein Bagger am Samstagnachmittag in Ehingen eine Gasleistung beschädigt. Der Fahrer stellte die Arbeit umgehend ein und wählte den Notruf. Die Feuerwehr Ehingen und die Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich im Veilchenweg ab und brachten die Anwohner vorsorglich in einen sicheren Bereich. Ein Experte klemmte die Gasleitung ab. Nachdem bei Messungen keine Gefahr für die Anwohner festgestellt worden ist, konnte die Absperrung gegen 16.45 Uhr aufgehoben werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (az)