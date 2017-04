2017-04-28 17:59:00.0

Nersingen Großeinsatz wegen Familienstreit

Warum sich eine Frau mit Messern im Badezimmer verschanzt

Für einiges Aufsehen hat am heutigen Freitag Vormittag ein großer Polizeieinsatz in Nersingen gesorgt. Dabei ging s um eine ungewöhnlich heftige Familirnauseinandersyetzung. Nach Darstellung der Polizei brach der Streit zwischen einer 34 Jahre alten Frau und ihren Eltern aus bisher ungeklärten Gründen aus. Als die Zwistigkeiten eskalierten, verschanzte sich die Tochter mit zwei Küchenmessern, einem Fleischmesser mit 15 Zentimeter langer Klinge und einem Gemüsemesser bewaffnet im Bad. Zunächst versuchte die Mutter noch, sie zu beruhigen. Als die Frau jedoch durch den Spalt der leicht geöffneten Badezimmertüre „unkontrollierte Stichbewegungen mit dem Fleischmesser ausführte“, verständigte die Mutter die Polizei. Die rückte mit „großem Besteck“ an: Zahlreiche Beamte unter der Federführung der Inspektion Ulm, zu denen sich auch Kräfte des Einsatzzuges und Diensthundeführer der Operativen Ergänzungsdienstegesellten, beendeten die Auseinandersetzung, ohne dass jemand verletzt worden sei, wie es im Einsatzbericht heißt.

Die 34-Jährige konnte über das gekippte Badfenster dazu bewegt werden, unbewaffnet den Raum zu verlassen. Sie ließ sich vor der Tür widerstandslos festnehmen. Die Frau wurde in ärztliche Behandlung übergeben und im Anschluss daran in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. (az)