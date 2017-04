2017-04-21 20:59:00.0

Ulm Hoch die Hände für die Hip-Hop-Legende

KRS-One gilt als eine der prägenden Gestalten des Sprechgesangs und beschert dem Eden in Ulm ein ausverkauftes Haus. Für Juli steht ein weiterer großer Name aus New York auf dem Programm des kleinen Klubs. Von Oliver Helmstädter

Der Altmeister des Hip-Hop lässt seine Jünger warten: Es ist fast halb elf, als KRS-One die Bühne im Eden betritt. Die Luft ist zum schneiden, die schwitzende Menge ruft – angestimmt von der Vorgruppe Lemmiwings – rhythmisch den Namen des New Yorker Rappers. Dann steht der 51-Jährige urgewaltig da. Schwarz gekleidet, die Rastas unter einer schlichten Baseballcap versteckt und mit seinen wuchtigen 1,91 Meter Körperlänge etwas zu groß für die kleine Bühne im ausverkauften Eden.

Das hüpfende Ulmer Publikum ist weit jünger, kaum einer scheint die 30 überschritten zu haben. Doch in der Szene genießt der als Lawrence Parker geborene MC noch heute Heldenstatus. Denn Anfang der 1990er Jahre, als sich Rapper mit dicken Goldketten schmückten und am liebsten über Frauen und Geld reimten, hob sich KRS-One mit sozialkritischen Texten von der Masse ab. Seitdem gehört das ehemalige Mitglied der Boogie Down Productions zur Ruhmeshalle des Hip-Hop, auch wenn die großen kommerziellen Erfolge der Vergangenheit angehören. Wohl auch, weil er sich jeglicher Anpassung an den Mainstream verweigerte und in den USA mit missverständlichen Aussagen über die Terrorattacken vom 11. September 2011 provozierte.

ANZEIGE

KRS-One ist Old-School, er steht für die unzerstörbare Dreifaltigkeit des Hip-Hop: Zwischen Sprechgesang, Graffiti und Breakdance haben R’n’B oder Rockeinflüsse keinen Platz. „Gitarren sind Bullshit“, ruft er in die Menge und fordert seinen DJ auf, den Bass aufzudrehen. Das funktioniert soundmäßig die ersten zehn Minuten des Konzerts nicht: Die Höhen zischen unangenehm im Ohr und die Tiefen wabern breiig umher. Doch dann kriegt der Tonmeister die Kurve und KRS-One performt seinen größten Hit glasklar: „Sound of da Police“ etwa, mit dem charakteristischen Sirenenruf. Es ist die tiefe Stimme, die KRS-One unverwechselbar macht. Er reimt manchmal gut verständlich, manchmal wird im Ragga-Stil der „Rhyme“ zum Instrument. Stücke wie „Return of the Boom Bap“, die ein Großteil der Menge textsicher mitrappt, verschmelzen mit langen Freestyle-Parts. Auch ein Song seines im Sommer erscheinenden neuen Albums „Mind is a terrible Thing to waste“ gehört zum Programm. Wie ein Prediger beschwört KRS-One in Ulm die Menge. Seine Botschaft: „Use your Mind“ – „Nutze deinen Verstand“, um Propaganda – egal ob von Donald Trump oder Hillary Clinton kommend – zu erkennen. Die Menge tanzt und irgendwann kurz vor Mitternacht überlässt KRS-One schließlich den Breakdancern die Bühne. Dann sitzt der große Hip-Hop-Star, umringt von den Jacken der Garderobe, in einem Nebenraum und gibt geduldig Autogramme. Die Hip-Hop-Legende soll nicht der letzte international bekannte Künstler aus New York sein, den die Eden-Geschäftsführer Roy Bichay und Michael Günzer in ihren plüschigen Klub holen: Am Freitag, 7. Juli, tritt die Hardcore-Band H2O im Eden auf.