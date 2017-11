2017-11-09 07:00:00.0

Beuren Hochdruckleitung wirft viele Fragen auf

Der neue Abwasserkanal nach Pfaffenhofen und seine Kosten beschäftigt die Beurer bei der Bürgerversammlung. Von Dorina Pascher

Alle Hände voll zu tun hatte die Kellnerin im Gasthaus Bolkart am Dienstagabend. Mehr als 50 Beurer und Niederhauser kamen in die Wirtsstube, um an der diesjährigen Bürgerversammlung teilzunehmen – und da gingen viele Gläser mit Apfelschorle, Bier oder Wasser über den Tresen.

Hauptthema des Abends war auch das Wasser – in diesem Fall aber das Abwasser. Denn noch vor Weihnachten soll eine neue Hochdruckleitung von der Kläranlage in Beuren nach Pfaffenhofen gebaut werden (wir berichteten). Die Arbeiten beginnen nächste Woche. Das bedeutet: In Zukunft wird das Schmutz- und Niederschlagswasser aus Beuren in die Pfaffenhofer Kläranlage gepumpt. 1,7 Millionen Euro hat die Marktgemeinde für das Projekt veranschlagt. Es ist damit das teuerste Vorhaben dieses Jahres in Pfaffenhofen. „Die Pumpstation und die Leitung müssen irgendwie finanziert werden“, sagte Bürgermeister Josef Walz.

Er nahm deshalb die Bürgerversammlung zum Anlass, um die Beurer und Niederhauser darüber zu informieren, in welcher Höhe die Gebührensätze in etwa steigen werden. Bisher zahlten die Bürger 3,36 Euro pro Kubikmeter Abwasser – rückwirkend zum 1. Januar 2017 wird der Betrag um 18 Cent erhöht. Doch die neue Abwasserdruckleitung soll hauptsächlich über Verbesserungsbeiträge finanziert werden, die die Bürger zahlen müssen. Diese werden nach der Größe des Grundstücks berechnet.

Doch die Kosten für Leitung und eine neue Pumpe schienen den Versammlungsteilnehmern weniger wichtig zu sein. Sie interessierten sich vielmehr für technische Einzelheiten. So fragte ein Bürger, ob die Pfaffenhofer Kläranlage überhaupt die Kapazität hat, das Abwasser aus Beuren zu reinigen. Walz kann bestätigen: „Reserven sind noch da.“ So produziere Beuren im Jahr rund 80000 bis 100000 Kubikmeter Schmutzwasser. Die Kläranlage des Marktes hat aber noch eine freie Kapazität von rund 150000 Kubikmeter pro Jahr, wie der Bürgermeister sagte.

Wenn die neue Leitung fertig ist, wird die Kläranlage in Beuren stillgelegt. Dazu sagte Walz: Rund 400000 Kubikmeter Abwasser reinige die Pfaffenhofer Anlage jedes Jahr. Zum Vergleich: Die in Beuren schafft rund 80000 Kubikmeter. Aber gemessen an der Leistung zahlt die Kommune dafür einen relativ hohen Preis. „Das Verhältnis hat schon lange nicht mehr gestimmt“, sagte Walz.

Ein Bürger fragte die Vertreter des Marktes, ob für die Weiterleitung des Schmutz- und Niederschlagswassers eine Pumpe allein reicht. Zwischen Beuren und Pfaffenhofen liegt nämlich ein rund ein Kilometer langer Anstieg, der Kellerberg. Walz und Hauptamtsleiter Konrad Müller konnten keine konkrete Antwort geben. „Ich meine nicht, dass da noch eine zusätzliche Pumpe kommt.“ Aber es sei eine berechtigte Frage, sagte Walz.

Der Bürger wollte zudem wissen, wie hoch die Lebensdauer für die eingebaute Hochdruckleitung sei. Da mussten Walz und Müller eingestehen: Auf solche technischen Feinheiten waren sie nicht vorbereitet. Am ehesten hätte Bauamtsleiter Alexander Gehr diese Fragen beantworten können. Doch er war bei der Bürgerversammlung nicht anwesend. „Also Wasserleitungen halten normalerweise 50 Jahre“, sagt Walz. „Aber da bin ich echt überfragt.“