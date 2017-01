2017-01-11 08:55:00.0

Neu-Ulm Langer Ärger mit kurzer Gasse

Seit Monaten beschäftigt eine kleine Baustelle die Neu-Ulmer Stadtverwaltung und löst bei Passanten Kopfschütteln aus. Das wird sich vorerst auch nicht ändern. Von Michael Böhm

Es klingt nach königlichem Geläuf, prachtvollem Ambiente und adeligen Passanten: das Bayerische Hofgäßchen in der Neu-Ulmer Innenstadt. In Wahrheit ist der wenige Meter lange Durchgang zwischen Johannesplatz und Petrusplatz derzeit allerdings weit entfernt von einem derart feudalen Antlitz. Seit Monaten ist ein rund 20 Meter langes – und entscheidendes – Stück das Hofgäßchen eine einzige Baustelle, für Fußgänger gesperrt und ein kurioses Beispiel dafür, was passieren kann, wenn öffentliche auf private Interessen stoßen.

Denn die jüngste Geschichte des Hofgäßchens ist gepflastert mit Missgeschicken, Missverständnissen und Missstimmungen – mit dem Ergebnis, dass auf der Baustelle monatelang nichts voran ging und jetzt das Wetter den Arbeitern einen Strich durch die Rechnung macht. So werden Passanten wohl noch mehrere Wochen lang einen Umweg in Kauf nehmen müssen und sich weiterhin kopfschüttelnd fragen, warum die Reparatur eines rund 20 Meter langen Pflasterwegs so lange dauert.

„Für Außenstehende schaut das in der Tat etwas seltsam aus und manch einer wird sich vermutlich denken: typisch Verwaltung. Aber ganz so einfach ist es nicht“, erklärt Lutz Dietl. Er ist seit August des vergangenen Jahres Leiter der Abteilung Straßen- und Brückenbau im Rathaus Neu-Ulm und bekam quasi als Antrittsgeschenk sogleich das leidige Thema Hofgäßchen auf den Schreibtisch.

Das hat seinen Ursprung bereits im Jahr 2011. Damals versetzten Mitarbeiter der städtischen Baubetriebshofes in der Passage neben dem Bürgerbüro ein Verkehrsschild und machten dabei einen verhängnisvollen Fehler. Bei der Aktion beschädigten sie im Untergrund eine Abdichtung, was zur Folge hatte, dass sich in den kommenden Jahren nach und nach Wasser den Weg in die Tiefe bahnte und eines Tages in der unter der Gasse liegenden privaten Tiefgarage von der Decke tropfte. Ende des Jahres 2015 meldete sich schließlich der Eigentümer der Garage bei der Stadt und ein monatelanger Streit über Ursachen, Zuständigkeiten und finanzielle Verpflichtungen nahm seinen Lauf.

Das Bayerische Hofgäßchen entwickelte sich derweil zu einer Dauerbaustelle, auf der nur sehr sporadisch gearbeitet wurde. „Es wäre aus unserer Sicht falsch gewesen, alles zu richten und erst danach drüber zu streiten, wer das Ganze zahlt“, erklärt Abteilungsleiter Dietl. Durch das Einschalten eines Gutachters und der Versicherung habe sich die Angelegenheit dann allerdings länger hingezogen als erhofft. Seit Dezember stehe laut Lutz Dietl nun fest: Die Stadt kommt für den entstandenen Schaden auf und wird über ihre Versicherung wohl einen „hohen fünfstelligen“ Betrag bezahlen müssen.

Allerdings fiel diese Entscheidung offenbar zu einem unglücklichen Zeitpunkt, räumt Dietl ein: „Sie kam etwa eine Woche zu spät.“ Denn als die Bauarbeiter gerade damit beginnen wollten, das Bayerische Hofgäßchen wieder herzurichten, kam der Winter und erzwang erneut einen Baustopp. „Wir sind aktuell leider vom Wetter abhängig. Für die anstehenden Arbeiten bräuchten wir mehrere Tage und Nächte mit Plus-Graden. Die sind nur leider momentan noch nicht zu sehen“, erklärt Bauingenieur Dietl. Er könne daher nicht vorhersagen, wann es auf der Baustelle wieder weitergeht – und wann Könige, Adelige und ganz normale Bürger wieder durch die Passage des Bayerischen Hofgäßchens laufen können.