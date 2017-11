2017-11-27 07:00:00.0

Weißenhorn Männerchor Liederkranz singt vor großem Publikum

Der Weißenhorner Gesangverein präsentiert sein Jahreskonzert zum ersten Mal in der Fuggerhalle. Die Entscheidung für den Umzug erweist sich als goldrichtig. Von Andreas Brücken

Mit einem kräftigen Schuss Selbstironie hat der Männergesangverein Liederkranz Weißenhorn sein Jahreskonzert eröffnet: „Wir sind die alten Säcke, die Schau auf jedem Sängerfest. Der Höhepunkt eines jeden Abends, wenn man uns nur singen lässt.“ Paul Silberbaur, der Vorsitzende der fröhlichen Sängertruppe, verriet bei der Begrüßung der Gäste, dass er und seine Vereinskameraden zwar nicht mehr die Jüngsten seien, dafür aber einen riesen Spaß schon bei den Proben für das Konzert gehabt hätten.

Wer glaubt, dass ein Männerchor etwas mit einem altmodischen und verstaubten Gesangsverein zu tun hat, wird immer wieder von den Mitgliedern des Weißenhorner Liederkranzes unter der Leitung von Mary Sukale eines Besseren belehrt. „Weißenhorn Vocalist“ nannten die Sänger ihr Programm, dass sie erstmals vor ganz großem Publikum präsentierten. Bislang fanden die Konzerte des Liederkranzes in der Regel in der Stadthalle statt. Heuer zogen sie in die viel größere Fuggerhalle um – was sich letztlich als goldrichtig erwiesen hat: Etwa 600 Zuhörer kamen.

Doch nur wohlklingende Stimmen zu präsentieren, reichte den Sängern an dem Abend nicht aus. Mit kleinen Einlagen sorgten die Herren auf der Bühne für Abwechslung, etwa als Helmut Seitz mit seiner Drehorgel das Ensemble bereicherte.

Als „Six-Pack mit Männerstimmen“ bezeichnete Silberbaur das Programm mit Gästen aus dem Allgäu und Baden-Württemberg. Sogar aus der Schweiz reiste ein Stadtjodelchor mit Alphorn-Bläsergruppe an. Einziger Wermutstropfen des Abends: Der Männerchor aus dem niederbayerischen Stephansposching musste seine Teilnahme kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Fernweh kam beim Auftritt des Shanty-Chors aus Nürtingen auf: Als „Neckar-Knurrhähne“ brachten die Sänger mit ihren Seemannsliedern einen Hauch von der großen, weiten Welt auf hoher See in die Fuggerhalle. Einen musikalischen Ausflug in die Pop-Hitparaden der vergangenen Jahre unternahm die A-cappella-Gruppe „Picobello’s“ aus Wolfertschwenden.

Ganz klassisch mit Liedern von Johann Strauss oder einer musikalischen Liebeserklärung an ihre Heimat gaben sich dagegen die Sänger vom Liederkranz Marktoberdorf.

Übrigens: Wer sich dem Liederkranz der Fuggerstadt anschließen möchte, hat dazu jeden Mittwoch um 20 Uhr Gelegenheit. Dann treffen sich die Sänger zur wöchentlichen Probe im Haus der Kreishandwerker an der Memminger Straße 59.