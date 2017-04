2017-04-10 11:00:00.0

Oberelchingen Mehr Natur ans Donauufer

In einem EU-weit einzigartigen Projekt soll in Elchingen neuer Lebensraum für Tiere geschaffen werden. Vögel, Fische und Schlangen sollen sich am Donauufer wohlfühlen. Von Ariane Attrodt

Das Donauufer an der Staustufe Oberelchingen soll in einem EU-weit einzigartigen Projekt aufgewertet werden.

Aus trist mach grün: Bislang besteht das Donauufer an der Staustufe Oberelchingen hauptsächlich aus schlammigen Ablagerungen. Mit der Dammsanierung soll sich das ändern. Mit Totholz, verschiedenen Kiessorten, Wurzelstöcken und Pflanzen soll das Ufer wieder zum Lebensraum für Tiere werden, die sich dort derzeit nicht mehr aufhalten. Dieses Projekt der Bayerischen Elektrizitätswerke (BEW), das unter dem Namen Inadar läuft, hat bereits begonnen. Es ist eine EU-weit einzigartige Maßnahme, die Hochwasserschutz und ökologische Aufwertung verknüpft.

Um 70 Zentimeter muss der drei Kilometer lange Damm in Oberelchingen erhöht werden, um auch in Zukunft vor den immer stärker werdenden Hochwassern schützen zu können. Auf 500 Metern wird er gleichzeitig ökologisch umgebaut – mit dem Einsatz von Öko-Bermen, also vorgelagerten Stufen am Damm. „Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagt Projektleiter Ralf Klocke von der BEW. Bei einer normalen Dammsanierung hätte man die Böschung Richtung Auwald verlegen müssen, von dem ein Teil verloren gegangen wäre. Die notwendigen Ausgleichflächen zu finden, wäre so gut wie unmöglich gewesen, so Klocke.

ANZEIGE

Derzeit ist das Ufer ökologisch gesehen recht verarmt, wie Gutachter Sebastian Blaß vom Aueninstitut Neuburg erklärt: „Nur wenige Arten leben im Schlamm.“ Jetzt sollen wieder diejenigen angesiedelt werden, die ursprünglich an das Ufer gehören. Blaß ist sich sicher: „In ein bis zwei Jahren hat man hier wieder Arten, die als verloren galten.“ Vor allem Jungfische könnten einen neuen Lebensraum finden. Aber Blaß rechnet auch mit Ringelnattern, Haubentauchern und Komoranen. Daneben sollen kleine Inseln geschaffen werden, die Vögeln geschützte Nistplätze bieten. Das umgestaltete Ufer soll zudem dem Menschen nützlich sein, beispielsweise zum Spazierengehen einladen, – davon ist Thomas Mayer, Mitglied des Mentoringteams, überzeugt: „Die Bevölkerung wird das lieben.“ Wie das Ufer aussehen könnte, davon kann man sich am Donau-Kraftwerk Günzburg ein Bild machen: Dort wurde zuerst eine „Musterstrecke“, im vergangenen Sommer dann auf einer Länge von 800 Metern eine Öko-Berme realisiert. Diese ist allerdings nicht Teil des EU-Projekts. Die technischen Maßnahmen zur Dammsanierung sollen Mitte April beendet sein, im Herbst starten die ökologischen Arbeiten. In Offingen sind bereits Ende März auf einer Länge von etwa 500 Metern Öko-Bermen eingebaut worden. Die Kosten liegen je Standort bei 700000 Euro. Den ökologischen Teil der Arbeiten fördert die EU im Rahmen des Programms Life mit 600000 Euro. Wie positiv sich die neue Ufergestaltung auf die Natur auswirkt und wie wirtschaftlich die Arbeiten sind, erforscht die Universität Innsbruck.