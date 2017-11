2017-11-25 07:00:00.0

Neu-Ulm Mehr bezahlbarer Wohnraum: Ein Schnitt in die richtige Richtung

Im Neu-Ulmer Stadtteil sind 33 neue Wohnungen fertiggestellt worden. Weitere 70 sollen in den nächsten drei Jahren folgen. Von Michael Ruddigkeit

In nur knapp 15 Monaten Bauzeit hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Nuwog im Vorfeld zwei neue Gebäude errichtet. 33 geförderte und barrierefreie Wohnungen sind an der Münsterblickstraße hinter dem Friedhof entstanden. Sie werden voraussichtlich im Februar nächsten Jahres bezogen. Gestern haben Gäste und Nachbarn die Einweihung der neuen Wohngebäude gefeiert.

„Es ist unsere Pflicht, nach Möglichkeit bezahlbaren Wohnraum für ein breites Bevölkerungsspektrum zu schaffen“, sagte Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Dieser erste Bauabschnitt sei „ein toller Schritt in die richtige Richtung“. Das Projekt auf dem Areal zwischen Bradleystraße und Alter Stadtgärtnerei gehört zu den ersten in Bayern, die nach dem kommunalen Wohnraumförderprogramm WFP bezuschusst wurden. Von den Gesamtkosten in Höhe von 6,5 Millionen Euro übernimmt der Freistaat 1,95 Millionen. Die Wohnungen sind für Menschen mit geringerem Einkommen in allen Lebenslagen und Altersklassen gedacht. Die Durchschnittsmiete kostet 6,75 Euro pro Quadratmeter. Architekt Axel Nething erläuterte, wie das Motto des Förderprogramms, „Effizient bauen, leistbar wohnen“, umgesetzt wurde. Beispielsweise wurden die vier- und fünfgeschossigen Gebäude ohne Keller gebaut. Die Waschküche ist im Erdgeschoss, der Raum kann aber auch spontan für Feste genutzt werden. Aus sechs kleineren Wohnungen wurden kurzerhand drei größere gemacht, um auch diesen Bedarf zu decken. Laubengänge sollen Begegnungen der Bewohner ermöglichen. Auch OB Gerold Noerenberg hofft, dass sich in dem neuen Quartier ein gutes nachbarschaftliches Miteinander entwickelt.

In einem zweiten Schritt sollen dort bis 2019 weitere 40 geförderte Wohnungen gebaut werden. Im letzten Bauabschnitt entstehen bis 2020 etwa 30 Eigentumswohnungen. Insgesamt will die Stadt zusammen mit der Nuwog in den nächsten drei Jahren im kommunalen Wohnbauprogramm etwa 400 neue Wohnungen schaffen, unter anderem in Ludwigsfeld und im Wiley Nord.