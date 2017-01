2017-01-20 10:59:00.0

Messerattacke in Ulm Messerattacke in Ulm: Einblicke in Lieferdienst-Machenschaften

Nach der Messerattacke am Schwörmontag 2016 in Ulm wird ein 27-jähriger Mann verurteilt. Der Fall liefert interessante Einblicke in die Machenschaften eines Pizza-Lieferdienstes. Von Michael Peter Bluhm

Ganz im Mafiastil hat der indische Chef eines Ulmer Pizza-Services seinen jungen Neffen angewiesen, Schulden bei einem Landsmann einzutreiben. Das hatte für den 27-Jährigen fatale Folgen: Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ist der bisher nicht vorbestrafte Mann jetzt vom Ulmer Schwurgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Bei einem Streit unter Indern hatte der Angeklagte einem Landsmann sein Taschenmesser in den Oberbauch gerammt, sodass dieser lebensgefährliche Verletzungen davontrug.

Inder unfreiwillig in Streit am Schwörmontag verwickelt worden

Das Tragische an dem Vorfall am Schwörmontag 2016: Der ebenfalls 27-jährige Inder weiß auch nach drei Verhandlungstagen immer noch nicht, warum er angegriffen wurde. Er kannte den Täter nicht und war von Ehingen nach Ulm gekommen, um sich einen vergnüglichen Abend mit zwei Freunden zu machen, die indes den Angeklagten kannten.

Einer von diesen beiden hatte Anfang vergangenen Jahres als Aushilfsfahrer beim Onkel des jetzt Verurteilten gearbeitet und hatte private Bestellungen von Esswaren und einer Flasche Whiskey zunächst nicht bezahlt. Das zürnte den Chef und er wies seinen Neffen an, die Schulden einzutreiben. Das tat dieser mit Hilfe weiterer Landsleute, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll.

Die Schulden sind inzwischen beglichen und alles schien ad acta gelegt , als am Schwörmontag 2016 der Angeklagte rein zufällig auf die drei Inder traf. Der später Niedergestochene wurde Zeuge einer verbalen Auseinandersetzung über den damaligen Vorfall. In diesem Zusammenhang habe der frühere Aushilfsfahrer den Neffen seines Ex-Chefs gefragt, was er wohl jetzt tun würde, „wenn wir Dich jetzt schlagen würden“.

In diesem Moment fühlte sich der Angeklagte von allen drei Männern bedroht, zückte sein Messer und stach ausgerechnet auf den Mann ein, der mit der gesamten Angelegenheit von früher nichts zu tun hatte, nachdem er ihm zuvor eine Ohrfeige verabreicht hatte.

Das geschah mit einer solchen Wucht, dass die Klinge so tief eindrang, dass die Leber verletzt wurde, sodass akute Lebensgefahr bestand. Bei einer Notoperation im Bundeswehrkrankenhaus musste der ganze Bauch des Verletzten geöffnet werden, um die innere Wunde zu versorgen. Ohne die schnelle Hilfe wäre der Mann nun tot, so der Vorsitzende Richter Gerd Gugenhan.

Opfer der Messerattacke war zur falschen Zeit am falschen Ort

In der Urteilsbegründung heißt es, der Mann sei einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.

Das Gericht teilte nicht die Auffassung des Stuttgarter Wahlverteidigers Hans Bense, sein Mandant hätte in Notwehr gehandelt, sodass eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren das richtige Maß wäre. Eher sei erwogen worden, den 27-Jährigen wegen versuchten Mordes zu verurteilen, was aber aufgrund der gesamten Umstände verworfen wurde.

Der Mann, der indirekt den ganzen Fall ausgelöst hatte, war als Zeuge geladen, machte aber als Onkel des Angeklagten von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er verfolgte den gesamten Prozess als Besucher, denn möglicherweise wird er, wie man von Insidern erfuhr, wohl für seinen Neffen tief in seine Tasche greifen, um eine Auflage des Gerichts zu bezahlen, die im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs dem Opfer der Messerattacke zugestanden wurde: 10.000 Euro hielt das Schwurgericht für angemessen.

Dieser Mann ist bei Ulmer Gerichten kein Unbekannter. Bei einem Prozess im vergangenen Jahr unter anderem wegen Bedrohung seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau hatte der Inder angegeben, wegen einer psychischen Krankheit arbeitsunfähig zu sein, sodass er Harz IV bezieht, was Insider am Rande des Prozesses sehr wunderte, stehe er doch täglich in seinem Pizza-Betrieb und gelte als vermögend.

Gegen Onkel des Angeklagten laufen mehrere Prozesse

Während der 47-jährige indische Staatsangehörige in diesem Prozess zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, musste der Mann in einem anderen Verfahren mangels Beweisen freigesprochen werden: Da war er wegen Datenveränderung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Geschäftsmann vorgeworfen, das Telefon von seiner Neu-Ulmer Pizzaexpress-Filiale jeweils von 18 Uhr auf seinen Ulmer Betrieb umgeleitet zu haben, was an sich nicht strafbar ist. Doch er hatte die Filiale an einen indischen Landsmann verkauft, der sich wunderte, dass ab 18 Uhr in seinem neuen Laden am Abend nichts mehr lief und das Telefon stumm blieb.

Auch im neuen Jahr wird man den Onkel des jetzt Verurteilten vor Gericht wieder sehen, nachdem er Ende 2016 den neuen Freund seiner getrennten Frau – auch einen Inder – mit einem Baseball-Schläger Krankenhaus reif geschlagen und Morddrohungen ausgestoßen haben soll.

Was seinen Neffen betrifft, so muss dieser nach einer Auflage des Schwurgerichts der Entnahme von Körperzellen unterziehen, um seine DNA zu bestimmen, was er bisher abgelehnt hatte. Die Maßnahme sei dringend erforderlich, weil davon auszugehen sei, dass der Angeklagte auch nach der Verbüßung seiner Haftzeit weitere vergleichbare Straftaten begehen werde.

