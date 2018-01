2018-01-08 15:47:00.0

Neu-Ulm Nach Chlorgas-Panne: Hallenbad bleibt weiter zu

Nach der Chlorgas-Panne Ende Dezember und dem Fehlalarm vorige Woche bleibt das Neu-Ulmer Hallenbad auch am Dienstag zu. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Von Michael Ruddigkeit

Grund hierfür sei, dass die zuständigen Firmen die notwendigen Reparaturen im Bereich des Chlorgasraumes erst morgen vornehmen könnten. Ob der Badebetrieb ab Mittwoch wieder regulär aufgenommen werden könne, werde sich am Dienstag herausstellen.

Am Freitag vor Silvester war eine geringe Menge Chlorgas in dem Raum ausgetreten, in denen die Flaschen mit der Substanz lagern. Angestellte des Hallenbads neben dem Landratsamt nahmen den stechenden Geruch des Gases wahr, worauf einer der Mitarbeiter geistesgegenwärtig die Zufuhr der Anlage abdrehte. Laut Polizei wurde eine 56-jährige Angestellte leicht verletzt. Sie wurde wegen Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht.

Vorige Woche gab es dann erneut einen Chlorgas-Alarm. Diesmal lag aber offenbar ein Fehler im Messgerät vor, das in dem Lagerraum installiert ist. Die Feuerwehr konnte bei ihrer Messung kein Chlorgas nachweisen. Die Stadt Neu-Ulm ging deshalb von einem technischen Defekt aus. Aus Sicherheitsgründen wurde das Schwimmbad erneut geschlossen. Badegäste waren bei beiden Vorfällen nicht vor Ort.