2017-12-13 07:00:00.0

Neu-Ulm Neu-Ulmer Musikschüler retten die Musik

Rund 80 Sänger und Instrumentalisten wirken bei „Das große Lampenfieber“ mit. Die Uraufführung findet am Freitag statt. Von Dagmar Hub

Es rockt richtig, wenn die „Schrägen Nervensägen“ loslegen: Die 20 Solisten, für das aktuelle Jubiläums-Musical-Projekt der Musikschule Neu-Ulm seit neun Monaten proben, haben seit März eine Menge gelernt. Die Generalprobe von „Das große Lampenfieber“ steht noch aus, und Regisseurin Marion Weidenfeld ist angespannt angesichts der Erkältungswelle, die gerade umgeht. Am Freitag, 15. Dezember, um 19 Uhr steht im Edwin-Scharff-Haus die Uraufführung des von Markus Munzer-Dorn und Jens Blockwitz geschriebenen und komponierten Bühnenprojekts an; drei weitere Aufführungen werden folgen.

80 Mitwirkende unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so einfach: Aus schulischen Gründen konnten immer wieder einige der Sänger oder der Instrumentalisten Probentermine nicht wahrnehmen. „Aber das Vertrauen überwiegt, und ich bin guten Mutes“, sagt Weidenfeld. Ein „sehr lebendiges“ Musical werde am Freitag seine Uraufführung erleben. Ihre 20 Solisten – dazu die 20 jungen Musiker von Band und Orchester und der 40-köpfige Chor – sind musikalisch wie schauspielerisch bestens vorbereitet. „Das große Lampenfieber“ besteht in erster Linie aus fetzigen Songs. „Die überleitenden Szenen sind relativ kurz“, verrät die Regisseurin.

Im Zentrum der realistisch beginnenden Handlung stehen die erwähnten „Schrägen Nervensägen“, die ein Casting zu einem Musical-Projekt der Musikschule aufmischen, das angesichts deren Jubiläum aufgeführt werden soll. Die gerade von Mädchen angehimmelte Band hat eine Reihe schriller Groupies. Während des Musical-Castings aber versuchen Talentscouts, Casting-Teilnehmer abzuwerben. Denn ein gewisser Master Ego verspricht denjenigen, die er haben will, Ruhm, Karriere und Reichtum. Doch mit den jungen Musikern, die der mysteriöse Macher abwirbt, passiert Merkwürdiges. Andere Schüler der Musikschule machen sich deshalb mit deren Leiterin, Frau Schlips, an die Recherche. Wie die Suche nach den verschwundenen Mitschülern ausgeht und ob es gelingt, die Freiheit der Musik zu retten, gibt es am Wochenende im Edwin-Scharff-Haus zu erleben. Nach der Premiere gibt es am Samstag, 16. Dezember, 19 Uhr, und Sonntag, 17. Dezember, 16 Uhr, weitere Vorstellungen.

Vorverkauf Karten gibt es in der Musikschule Neu-Ulm und im Bürgerbüro am Petrusplatz. Reservierung und Anmeldung unter Telefon 0731/70502402, Fax 0731/70502499 oder per E-Mail an musikschule@neu-ulm.de.