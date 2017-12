2017-12-06 07:00:00.0

Ulm Nichts ist wahr – und alles stimmt

Das Jugendstück „Apathisch für Anfänger“ im Podium stellt anhand eines realen Themas wichtige Fragen. Und bringt die Schauspieler in ungewohnte Situationen. Von Paolo Percoco

Im Zuschauerraum des Podiums: nur noch wenige freie Plätze. Auf der Bühne: Bildschirme, Stühle, Kamera, Kisten, ein Rollstuhl und allerhand mehr. Auf einem alten Sessel erkennt man eine Figur im Dunkel. Die Bildschirme blitzen auf. Rauch und Licht. Der Mann (Peer Roggendorf) auf dem Sessel trägt Polohemd, blaue Jogginghose, bunte Socken und Turnschuhe, wirkt desillusioniert. Seine innere Stimme (Jakob Egger ganz in Schwarz) sitzt ihm nicht nur sprichwörtlich im Nacken. Sie spielt ihm Erinnerungen in den Kopf, kickt ihn unerlässlich von einer in die andere Situation. Über Small Talk stolpert er in eine Recherchearbeit über Flüchtlingskinder, die ob der Unsicherheit des Asylantrags ihrer Familie in Apathie verfallen, starr ins Leere blicken, künstlich ernährt.

Das Jugendstück „Apathisch für Anfänger“ des Schweden Jonas Hassen Khemiri, nach einem Buch des Journalisten Gellert Tamas, behandelt ein Thema, das in Schweden 2004 national diskutiert wurde – und teilweise medial bis zur Groteske verzerrt wurde. Werden diese Kinder von den Eltern krank gemacht, um einer Abschiebung zu entgehen? So lautete die unglaubliche Fragestellung. Diese greift dieses Stück auf. Es überschlagen sich Falschmeldungen mit Reality-TV-Elementen. Da wird ein ernster Moment plötzlich Gameshow und Slapstick, wechseln die Blickwinkel im Minutentakt.

Die Ursachen für institutionellen Rassismus zeigt sich in Vorgeschichten, sind aber weder erklär- noch entschuldbar. Die Hilflosigkeit des Mannes wächst von Situation zu Situation. Was ist Ausgewogenheit? Wie sauber kann überhaupt noch gearbeitet werden? Wann wird eine getrübte Erinnerung zur verheerenden Lüge? Die Verflechtungen werden mit dem zunehmenden Tempo der Inszenierung gewollt immer unübersichtlicher. „Er hat etwas gesehen, sie hat etwas gesehen, wir haben etwas gesehen, sie haben etwas gesehen.“ – „Keine Beweise.“ – „Die Politik ist Schuld.“ – „Wir alle sind Schuld.“ Chaos. Sinnsuche.

Die Theater-Neuzugänge Franziska Maria Pößl und Benedikt Paulun treten mit Katharina Röther in verschiedenen Rollen auf, auch Jakob Egger wechselt spielend die Masken. Die Schauspieler hinterfragen ihre Figuren auf der Bühne, agieren mit der Kamera über die Bildschirme, durchbrechen die vierte Wand, sind plötzlich Publikum und Regie. Was ist überhaupt noch inszeniert? Ein wichtiges Stück, nicht nur für Jugendliche, getragen von einem stark aufspielenden Ensemble. Anhaltender Applaus.

Nächste Vorstellungen am 9. und 14. Dezember, weitere bis Februar 2018. Karten gibt es an der Theaterkasse, Telefon 0731/161-4444, E-Mail theaterkasse@ulm.de, bei Traffiti im Service-Center Neue Mitte, online unter theater.ulm.de oder an der Abendkasse.