2017-04-24 21:00:00.0

Ludwigsfeld Rowdy-Fahrt in Ludwigsfeld endet am Baum

Zwei Männer beunruhigen Ludwigsfelds Bewohner, indem sie durch die Straßen rasen. Den Grund für die Fahrt hat die Polizei schnell gefunden.

Mit quietschenden Reifen ist ein Autofahrer am Sonntagnachmittag vom Verkehrsübungsplatz in Ludwigsfeld weggefahren. Anwohner beobachteten, wie der Mazda-Fahrer in die Stettiner Straße einbog und es dabei einen lauten Knall gab. Die Polizei fuhr sofort nach Ludwigsfeld und traf dort auf die Rowdy-Fahrer: Zwei Männer hielten sich neben dem stark beschädigten Mazda auf, der neben der Fahrbahn an einem Baum stand. Den Grund für die rasante Irrfahrt fanden die Beamten schnell: Der 38-jährige Fahrer und sein 31-jähriger Beifahrer, der der Nutzer des komplett zerstörten Firmenwagens war, waren betrunken.

Der Fahrer, der ein Promille hatte, blieb bei dem Unfall unverletzt, sein Beifahrer, 0,6 Promille, hatte Schnittverletzungen im Gesicht und klagte über Schmerzen im Hüftbereich sowie am linken Unterarm. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst untersucht. Am Mazda entstand nach erster Einschätzung ein Totalschaden von etwa 25000 Euro. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun ermittelt.

ANZEIGE

Sein Beifahrer, der das Fahrzeug betrunken von der Wohnanschrift zum Verkehrsübungsplatz gefahren hatte, muss mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Ob es dabei bleibt oder ob gegen ihn auch noch ein Strafverfahren wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzukommt, wird sich im Laufe der Ermittlungen noch zeigen. (az)