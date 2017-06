2017-06-10 06:03:00.0

Weißenhorn Schöner essen am Peri-Teich

Das Unternehmen eröffnet in Weißenhorn eine neue Kantine. Darauf haben die Beschäftigten lange warten müssen. Nun haben sie eine erste Kostprobe erhalten. Von Jens Noll

Pünktlich zur Mittagszeit sammeln sich zahlreiche Beschäftigte vor dem Neubau auf dem Gelände des Peri-Werk 1. 12 Uhr – Zeit fürs Mittagessen. Doch an diesem Tag müssen die Mitarbeiter ein bisschen warten, bis sie ihren Hunger stillen können. Noch ist ein rotes Absperrband vor dem Eingang gespannt.

Mit einem kleinen Fest hat der Schalungs- und Gerüsthersteller im Gewerbegebiet Eschach am Freitag seine neue Kantine eröffnet. Vorbei ist die Zeit, in der Peri-Mitarbeiter teilweise am Arbeitsplatz essen mussten, weil die bisherige Kantine viel zu klein war.

Hell, freundlich und mit einer Galerie im Obergeschoss präsentiert sich der Neubau, der ein Aushängeschild für das Unternehmen sein soll, wie Alexander Schwörer, einer der drei Geschäftsführer, in einer Ansprache sagt. „Die neue Kantine soll dazu beitragen, Peri im Wettbewerb um Fachkräfte noch attraktiver zu machen.“

Der Essensbereich war schon lange zu klein

Alle Peri-Mitarbeiter aus Produktion, Lager und Verwaltung sollen an dem zentralen Standort Mittag essen können, auch diejenigen, die außerhalb des „Peri-Campus“ im Mietlager oder in der IT tätig sind. Und das hierarchiefrei und abteilungsübergreifend, wie Schwörers Schwester Nathalie betont.

Nathalie Schwörer ist selbst nicht im Unternehmen tätig. Die Architektin hat sich aber an den Planungen für die Kantine beteiligt. Bereits im Jahr 2005 habe sich ihr Vater, der 2009 verstorbene Unternehmensgründer Artur Schwörer, über einen Neubau Gedanken gemacht, erzählt sie. Schon damals sei der bestehende Essensbereich mit 100 Plätzen viel zu klein gewesen. Heute beschäftigt Peri 1700 Menschen in Weißenhorn.

In ihrer Diplomarbeit griff Nathalie Schwörer die Überlegungen auf und entwarf den zweigliedrigen Bau. In einem Teil ist hinter einer Fassade aus Sichtbeton der Küchen- und Technikbereich untergebracht, im anderen Teil mit Glasfassade ist der Ausgabe- und Essensbereich.

Die Ausführung des Projekts übernahmen schließlich die Architekten Mühlich, Fink und Partner aus Ulm, mit denen Peri schon öfters zusammengearbeitet hat. Zu den Baukosten will sich das Unternehmen nicht äußern, Schwörer sagt lediglich, dass man unter der Budgetgrenze geblieben sei.

Neben Mittagessen gibt‘s auch Frühstück und Brotzeit

Bekocht werden die Peri-Mitarbeiter von der Firma Consortium Gastronomie. Sie will hochwertige Produkte aus der Region verwenden und eine Bandbreite vom Schnitzel bis zum Gericht aus dem Asia-Wok abdecken. Es gibt drei Ausgabestellen: einen für traditionelle Gerichte, einen für Pizza, Pasta und Salat sowie einen für internationale Gerichte. „Wir rechnen mit 1000 Gästen in Spitzenzeiten“, sagt Betriebsleiter Giovanni Rossitto.

Neben Mittagessen werde auch Frühstück und eine Brotzeit am Abend angeboten. Bei schönem Wetter können Mitarbeiter und Besucher ihr Essen auch auf einer neuen Holzterrasse neben einem Fischteich einnehmen. Im Sommer könne dort sogar gegrillt werden, sagt Nathalie Schwörer.

Als das rote Band schließlich durchschnitten ist, macht sich die große Mitarbeiterschar auf, das Gebäude zu erkunden – und die kulinarischen Köstlichkeiten, die es zur Eröffnungsfeier kostenlos gibt.