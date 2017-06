2017-06-30 17:00:00.0

Senden Silberner Sonntag für Sendener Pfarrer

Stephan Spiegel wurde vor 25 Jahren in Augsburg zum Priester geweiht. Er erzählt aus seinem Leben – und was seinen Alltag in der Kirchengemeinde ausmacht. Von Angela Häusler

Am Sonntag wird in St. Josef in Senden gefeiert.

Mit einem Festgottesdienst und dem Pfarrfest begeht die Kirchengemeinde St. Josef am Sonntag das silberne Priesterjubiläum von Stadtpfarrer Stephan Spiegel. Der fühlt sich in Senden sehr wohl, glaubt aber nicht, dass die Illerstadt die letzte Pfarrstelle seiner Karriere werden wird.

„Meine Priesterweihe war der Start in eine Festwoche, die mich sehr gefreut und geprägt hat“, berichtet Stephan Spiegel über den 28. Juni 1992, als er in Augsburg die Weihe empfing. Darauf folgten die Primizfeierlichkeiten, auch in der Heimatpfarrei in Hannover. Dort ist der heutige Sendener Pfarrer aufgewachsen, hatte sich aber für den Besuch des Priesterseminars Bayern ausgesucht, wo seine Familie ursprünglich herkommt. „Diese Entscheidung habe ich nie bereut“, sagt der Seelsorger heute – das gilt auch für den gewählten Lebensentwurf als katholischer Geistlicher. „Ich hatte den Wunsch, Christus als Priester zu dienen“, so Spiegel, dazu gehöre für ihn unabdingbar die Spendung der Sakramente. Und, andere Menschen zur Mitwirkung in der Kirche zu motivieren.

ANZEIGE

Das tat er zunächst in Kaufbeuren und Dießen am Ammersee, außerdem wirkte er ab 1996 in Ehekirchen. Während seiner zwölfjährigen Tätigkeit dort stand eine große Herausforderung an: Der Aufbau einer Pfarreiengemeinschaft, für die schließlich 15 Orte zusammenwuchsen. „Es war immer wieder ein Findungsprozess“, so Spiegel über diese Zeit, doch letztlich habe sich ein funktionierendes Miteinander entwickelt. Darauf ist er stolz – ebenso wie auf die gute Zusammenarbeit mit dem Pfarrei-Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen in Senden, wo er seit 2008 lebt und arbeitet.

„Hier erinnert mich viel an meine Heimatpfarrei in Hannover“, erklärt der 50-Jährige. Denn auch die Gemeinde St. Josef habe eine eher städtische Struktur mit sehr gemischtem Publikum. Dazu komme die große Bandbreite an sozialen Einrichtungen, deren Träger die Kirchengemeinde ist – vom Kindergarten St. Christophorus bis zum Pflegeheim St. Elisabeth. Dazu komme die Vorbereitung für die Trägerschaft für den neuen Kindergarten auf dem Webereigelände. Das müsse beizeiten vorbereitet werden, betont Spiegel. Noch dazu stehen in schöner Regelmäßigkeit aufwendige Renovierungsarbeiten an, derzeit etwa sind die Handwerker auf dem Kirchendach fleißig, 2018 folgt die Kapelle in Ay.

Doch bei all der Verwaltungsarbeit dürfe die Seelsorge nicht zu kurz kommen, zu der Gespräche und Besuche ebenso wie Meßfeiern gehören. Da sei er froh um die Unterstützung von Kaplan Francis, berichtet Spiegel. Mit der Besucheranzahl im sonntäglichen Gottesdienst, im Schnitt sind es rund 160 Kirchenbesucher, ist er relativ zufrieden – wenn er sich auch mehr junge Gemeindemitglieder wünschen würde. Ein Patentrezept aber gebe es nicht.

„Wir überaltern, und es wäre auch sehr wichtig, über entsprechende Wohnungspolitik bezahlbare innerstädtische Wohnungen für Familien zu schaffen“, merkt Spiegel an. Für die Zukunft von St. Josef als Kirchengemeinde sei eine Zusammenlegung mit der Pfarreiengemeinschaft Wullenstetten/Witzighausen die wahrscheinlichste Perspektive, meint der Stadtpfarrer.

Seine eigene Zukunft sieht er für die nächsten Jahre in Senden – doch angesichts des Pensionierungsalters katholischer Geistlicher mit 70 Jahren erwartet er noch einen Pfarreiwechsel. Wohin, da mag er keine Präferenzen nennen, „der Gedanke ist noch sehr weit weg“.

Fest Das Priesterjubiläum von Pfarrer Spiegel wird am Sonntag, 2. Juli, in St. Josef gefeiert. Beginn ist um 10 Uhr.