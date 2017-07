2017-07-04 22:19:00.0

Ulm Sohn mit Kohlenmonoxid vergiftet: Warum musste das Kind sterben?

Ein 43-Jähriger soll seinen eigenen Sohn mit Kohlenmonoxid getötet haben. Vorher schrieb er drei Abschiedsbriefe. Nun sagt die Mutter des Buben als Zeugin vor Gericht aus. Von Michael Peter Bluhm

Starr blickt der Angeklagte an seiner Ex-Frau vorbei, als sie ihm ihr Gesicht im Zeugenstand zuwendet, um Fassung ringt und sagt: „Ich kann ihn nicht verstehen!“ Warum nur hat er den gemeinsamen sechsjährigen Sohn getötet? Auch das Ulmer Schwurgericht ringt in einer akribischen Beweisaufnahme um eine schlüssige Antwort auf die Frage. Die Staatsanwaltschaft hat sie in der Anklageschrift bereits für sich beantwortet: Der Angeklagte habe aus Rache gehandelt, weil er geglaubt habe, man wolle ihm seinen geliebten Sohn wegnehmen.

Der Mann wollte auch sich selbst umbringen

Seit dem 21. Juni muss sich der 43-jährige Industriemechaniker aus Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, das Kind heimtückisch ermordet zu haben. In einem sogenannten erweiterten Suizid, wollte der Mann auch sich umbringen, überlebte aber im Gegensatz zu seinem Sohn die Kohlenmonoxid-Vergiftung durch einen Holzkohlegrill. Den hatte er im gemeinsamen Schlafzimmer seiner Parterre-Wohnung am Abend des 10. Juli 2016, einem Sonntag, angezündet, nachdem er den Sechsjährigen wie immer zu Bett gebracht hatte. Als das Kind schlief, verklebte er Schlüsselloch und Kaminöffnung, schaltete den Rauchmelder im Zimmer ab und entzündete das Grillgut, sodass das geruchlose und todbringende Kohlenmonoxid entwich. Dann legte er sich zu seinem Sohn.

Einen genauen Zeitpunkt, wann der kleine Junge tot war, konnte der Gerichtsmediziner am Montag vor Gericht nicht nennen. Aber dass der Vater den Suizid überlebte, nachdem er und sein Sohn drei Tage später im gemeinsamen Bett entdeckt wurden, war schon ein kleines Wunder. Kinder würden das heimtückische Gift schneller aufnehmen als Erwachsene, war die Erklärung des medizinischen Sachverständigen, der das tote Kind vor einem Jahr obduziert hatte.

Der Angeklagte war mehrere Monate lang ein Pflegefall

Gleichwohl war der Angeklagte, der in einer schriftlichen Erklärung die Tat gestand, mehrere Monate ein Pflegefall, bis er dank ärztlicher Fürsorge soweit gesundheitlich wieder hergestellt war, dass er jetzt aus der U-Haft vor Gericht gebracht werden konnte.

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler damals drei Abschiedsbriefe des Angeklagten, der zum Zeitpunkt der Tat arbeitslos war. Darin beklagte er seine finanzielle Situation und behauptete, seine Ex-Frau liebe den Sohn nicht, sie wolle ihm den Sechsjährigen „aus Rache“ wegnehmen. Dem widersprach die Mutter des Kindes am Montag im Zeugenstand vehement.

Eltern teilten sich zunächst das Sorgerecht

Die 30-jährige Physiotherapeutin hatte sich schon wenige Monate nach der Hochzeit von dem Angeklagten getrennt und war zu einem anderen Mann gezogen. Der Sohn blieb beim Vater und man einigte sich zunächst auf ein gemeinsames Sorgerecht. So wurde der kleine Bub an jedem zweiten Wochenende an die Mutter übergeben, wochentags lebte er beim Vater in Munderkingen, der ihn täglich in den Kindergarten gleich in der Nachbarschaft brachte. Ein mittlerweile verstorbener Nachbar gab bei der Polizei im Juli 2016 zu Protokoll, wie liebevoll der Mann mit dem Kind, seinem ein und alles, umgegangen sei. Das wurde am Montag vom Vorsitzenden Richter verlesen. Doch der heutige Lebenspartner der geschiedenen Mutter behauptete im Zeugenstand, dass der Bub, wenn er ihn am Wochenende zurück zum Vater gefahren habe, manchmal nicht aus dem Wagen habe aussteigen wollen. Ein möglicherweise hin und her gerissenes Trennungskind.

Mutter erstritt kurz vor dem Mord das alleinige Sorgerecht

Die Mutter und Nebenklägerin wunderte sich auch, dass der Bub nach ihrem Auszug das Schlafzimmer mit seinem Vater teilte, wo er schließlich getötet wurde. So äußerte sie sich in einem Satz ihrer ausführlichen Aussage am Montag vor Gericht.

Als voriges Jahr der Schuleintritt des Kindes bevorstand, war die Frage, am Wohnort der Mutter oder in Munderkingen. Die Mutter erstritt vor dem Ulmer Familiengericht wenige Wochen vor der Tat das alleinige Sorgerecht, sodass diese Frage geklärt war. Der Angeklagte willigte zunächst ohne Bedenken in den richterlichen Beschluss ein, zumal ihm auch regelmäßiger Kontakt zum Sohn zugesprochen wurde. Dann aber muss es sich der Mann anders überlegt haben. Kurz bevor das alleinige Sorgerecht eintreten sollte, entschloss er sich den Ermittlungen zufolge zum eigenen Suizid und zur Tötung seines Sohnes.

Der Mordprozess wird am 10. Juli fortgesetzt.

