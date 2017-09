2017-09-21 07:43:00.0

Heidenheim Sterbenden Biker gefilmt: Gaffer droht Strafverfahren

Ein Gaffer, der einen sterbenden Motorradfahrer nach einem Unfall gefilmt haben soll, hat sich der Polizei gestellt. Auf ihn kommt nun wohl ein Strafverfahren zu.

Der mutmaßliche Gaffer von Heidenheim muss mit einem Strafverfahren rechnen. Die Polizei will denn Fall an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, die über die Aufnahme von Ermittlungen entscheiden muss.

Der Mann soll am Sonntag einen tödlich verletzten Motorradfahrer mit seinem Handy gefilmt haben und war dann geflüchtet. Aufgrund des hohen öffentlichen Drucks stellte sich ein 27-Jähriger am Dienstag auf dem Polizeirevier in Heidenheim. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt. Ob er die Aufnahmen verbreitet oder weitergegeben hat, wird untersucht.

ANZEIGE

Laut Polizei kann bereits das Anfertigen einer Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, eine Verletzung des persönlichen Lebensbereichs darstellen und eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren zur Folge haben.

Tödlicher Motorradunfall: Gaffer stellt sich

Der tödlich verletzte Motorradfahrer hatte zuvor trotz Verbots mehrere Autos überholt. Beim Einscheren verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen die rechte Leitplanke, fuhr daran mehrere Meter entlang und stieß letztlich mit einer Straßenlaterne zusammen. Der 29-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die Möglichkeit von Schutzmaßnahmen gegen Gaffer durch mobile Sichtblenden war nach Einschätzung der Polizei im Heidenheimer Fall nicht gegeben. Der Mann habe bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräften gefilmt, sagte der Sprecher. "Zudem haben die Einsatzkräfte, die als erste eintreffen, alles andere zu tun als erstmal eine Anti-Gaffer-Wand zu installieren." Zuerst gehe es immer um die Versorgung von Verletzten. afp/dpa

Lesen Sie auch:

Gaffer von Heidenheim soll mit Video identifiziert werden

Gaffer filmt sterbenden Motorradfahrer