2017-01-26 21:00:00.0

Neu-Ulm Streit eskaliert: Mieter greifen Vermieter an

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Mietern und deren Vermieter ist es am Mittwoch in Neu-Ulm gekommen. Der Wohnungsinhaber erlitt Kratzwunden.

Zwei Männer im Altern von 30 und 52 Jahren zogen an diesem Tag aus ihrer Wohnung in der Friedensstraße aus, da nach Polizeiangaben schon länger Unstimmigkeiten zwischen ihnen und dem Vermieter bestanden.

Als der 60-jährige Wohnungsinhaber den Mietern die Herausgabe der Mietkaution in Höhe von 1000 Euro verweigerte, gerieten die drei Männer in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte: Der Vermieter wurde von den beiden Männern angegriffen, wodurch er Kratzwunden im Gesicht erlitt. Die Polizei musste den Streit beenden. Die Ermittlungen wegen der Körperverletzung dauern noch an, da die beiden Parteien laut Polizei die Geschehnisse vollkommen unterschiedlich schilderten. Zur Klärung der finanziellen Forderungen wurden die beiden Mieter und der Vermieter auf den Rechtsweg verwiesen.