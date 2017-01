2017-01-20 14:00:00.0

Dschungelcamp 2017 Viele Deutsche haben Zwangsstörungen wie Hanka Rackwitz

Hanka Rackwitz teilt im Dschungelcamp 2017 ihre Zwänge und Phobien mit Millionen Zuschauern. Ein Ulmer Mediziner sagt: Sie ist nicht allein mit ihren Problemen. Von Marcus Golling

Hanka Rackwitz, bekannt geworden als TV-Maklerin in der Sendung „Mieten, kaufen, wohnen“, ist eine Sklavin ihrer Ängste. Sie leidet an Zwangsstörungen – und seit einer Woche erlebt ein Millionenpublikum allabendlich ihre Probleme: Die 47-Jährige ist für den Sender RTL ins Dschungelcamp 2017 gezogen. Und ist für viele Zuschauer so etwas wie die Gaga-Kandidatin der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Eine offensichtlich an psychischen Störungen leidende Frau präsentiert diese im Fernsehen? Professor Dr. Harald Gündel, Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Ulm, sieht das differenziert.

Dschungelcamp 2017: Hanka ist nicht allein mit ihren Zwängen

Zum einen, so der Experte, seien Zwangsstörungen und Phobien häufig, eine Entstigmatisierung des Themas also wünschenwert. Ob dies im Rahmen eines Formats wie „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ würdevoll geschehen könne, bezweifelt Gündel aber, obwohl kein Zuschauer oder gar Kenner der Sendung.

Hanka Rackwitz mag, zumindest aus der von RTL übermittelten Perspektive, ein ziemlich extremer Fall sein. Selten sind solche Störungen, die unter die Gruppe der Neurosen fallen, allerdings nicht, wie Gündel erklärt: An einer Phobie litten rund zehn Prozent der Bevölkerung, an schwerwiegenderen Zwängen etwa ein bis zwei Prozent.

Zwänge und Ängste hängen zusammen

Wobei der Mediziner Wert auf den Unterschied legt: Eine Phobie liege etwa vor, wenn man sich sehr vor Spinnen fürchtet. Zwangserkrankungen enthielten aber gewöhnlich eine Angstkomponente. „Zwang ist die Abwehr von Angst“, erklärt Gündel. So liege dem häufigen Zwang, sich die Hände zu waschen, die Angst zugrunde, mit Keimen in Kontakt zu kommen. Der ebenfalls verbreitete Zwang, zu überprüfen, ob der Herd ausgeschaltet ist, beruht oft auf der Angst vor Feuer in der Wohnung.

Der Übergang von starker Routine zu echten Zwängen sei dabei fließend: „Wenn man sich in seinem Leben behindert fühlt, dann ist es eine Krankheit.“

Dass eine Betroffene wie Rackwitz panische Angst vor Schmutz und Körperkontakt hat, sich aber bei den Dschungelprüfungen nicht an Ratten auf ihrem Bauch stört und auch die Gegenwart von allerlei Krabbelgetier erträgt, sei übrigens nicht ungewöhnlich. Gündel: „Die Krankheit an sich ist irrational, sie folgt keinem logischen Denken.“

Doch wie schafft man es als Betroffener, die eigenen Phobien und Zwänge zu überwinden? Gündel zufolge ist der richtige Weg zumeist eine Psychotherapie. „Es geht darum, den Zwang ein Stück weit wieder zu verlernen“, so der Mediziner. „Man muss lernen, die Angst auszuhalten.“ Diese Therapie könne mit Medikamenten unterstützt werden.

Handelt Hanka Rackwitz am Ende gar richtig, wenn sie sich mit ihrem Waschzwang ausgerechnet in eine ganz und gar nicht aseptische Umgebung wie den Dschungel begibt? Gündel hegt Zweifel: Sich den eigenen Ängsten auszusetzen, eine sogenannte Exposition, kann Teil der Behandlung bei Zwangserkrankungen sein.

Doch das geschehe zumeist stufenweise. „Flooding“ (übersetzt „Überfluten“), eine Art Schocktherapie, bei der man extrem mit den eigenen Ängsten konfrontiert wird, wird gewöhnlich nur bei Phobien angewandt. „Dies sollte dann eingebettet sein in einen psychotherapeutischen Kontext und entsprechend begleitet werden“, so Gündel.

Hanka Rackwitz nimmt ihre Macken mit Humor

In Ulm gibt es für Menschen, die an Angststörungen leiden, eine Selbsthilfegruppe, die über eine zentrale Anlaufstelle, das Selbsthilfebüro Korn, kurz für „Koordinationsstelle Regionales Netzwerk“, erreichbar sind. „Das ist eine wirklich segensreiche Einrichtung“, findet Gündel, selbst Vorsitzender des Vereins.

Egal ob Phobie oder Zwangserkrankung: Die Betroffenen müssen ihre Probleme nicht alleine bewältigen. Ins „Dschungelcamp“ ziehen müssen sie dafür auch nicht. Davon abgesehen, dass man keine psychische Störung brauch, um sich vor Kotzfrucht und Maden zu ekeln.

Hanka Rackwitz nimmt ihre eigenen Macken übrigens durchaus mit Humor. Sie hat über diese sogar ein Buch geschrieben: „Ich tick nicht richtig“.

