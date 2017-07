2017-07-16 17:00:00.0

Roggenburg Vom Textildesign zur Kunst

Kleinteilige Stoffstreifen und plakative Malereien: Die Kunstwerke von Erwin Holzhauser leben vom Gegensatz. Von Dorina Pascher

Garn für Garn. Millimeter für Millimeter. So musste Erwin Holzhauser jahrzehntelang arbeiten. Als Textilgraveur und Musterzeichner in Augsburg waren ihm das Erstellen von Skizzen und der kreative Entstehungsprozess nicht fremd. Heute – Holzhauser ist seit knapp 20 Jahren im Ruhestand – arbeitet er immer noch mit Textilien. Doch jetzt sind sie weder Polster noch Kleidungsstück – sie sind Kunst. Eine Auswahl seiner Werke sind nun im Roggenburger Kloster ausgestellt. Die Ausstellung „Kosmos der Farben“ ist eine Retrospektive auf 20 Jahre seines Schaffens.

Die Kunst des Blausteiner Malers zeichnet sich vor allem durch eines aus, wie Pater Roman Löschinger bei der Eröffnung beschreibt: „In seinen Bildern werden zwei Elemente deutlich: Zum Einen etwas Heftiges, Klares. Zum Anderen schafft er sehr feingliedrige Zonen, die dem Bild Ruhe geben.“ Abstrakte Formen, geometrische Umrisse, kräftige Farben: Die großflächigen Werke des Künstlers haben eindeutig Wiedererkennungswert.

Der Weg von dem genau arbeitenden Textildesigner zum plakativ malenden Künstler war für Holzhauser nicht einfach: „Ich habe lange gebraucht, meine Genauigkeit abzulegen“, sagt der Maler. „Obwohl mir das Abstrakte schon immer gelegen ist.“

Von 1985 bis 1998 betrieb der gebürtige Bobinger als freischaffender Textildesigner ein eigenes Atelier in Ulm. Nationale wie internationale Modefirmen waren seine Kunden. Der Beruf als Textildesigner habe dem 81-Jährigen zwar immer Spaß gemacht. „Aber nach 30 Jahren in dem Beruf, hatte ich das Verlangen aus der Zwangsjacke auszubrechen“, sagt Holzhauser und spricht damit die Vorlagen im textilen Arbeiten an. „Die Freiheit, die sieht man den Bildern an“, ist Pater Roman überzeugt. Und diese Freiheit hat Holzhauser in der Malerei gefunden.

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Kosmos der Farben“ läuft noch bis zum 24. September im Haus für Kunst und Kultur im Kloster Roggenburg. Die Kunstwerke kann man donnerstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr betrachten. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.