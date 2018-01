2018-01-30 05:57:00.0

Landkreis Neu-Ulm Windkraft-Projekte: Osterberg stellt sich quer

Die Kommune hat dem Bauvorhaben im Iller- und Rothtal einen Dämpfer verpasst. Dabei könnten die geplanten Anlagen die Energiewende im Landkreis vorantreiben. Von Felicitas Macketanz

Es ist ein Thema, das die Politiker weltweit beschäftigt: Die Energiewende. Gemeint ist damit der Wechsel von fossilen oder atomaren Energiequellen hin zu regenerativen, wie beispielsweise zur Sonnen- oder Windenergie. Doch Letzterer scheint in der Region die Luft auszugehen – zumindest aus Sicht einiger Osterberger.

Die örtlichen Gemeinderäte haben sechs angedachten Windkraftanlagen zwischen Altenstadt und Kellmünz einen Dämpfer verpasst. Sie stimmten gegen einen sogenannten Standortsicherungsvertrag zwischen den Bayerischen Staatsforsten, die die Fläche für die Räder zur Verfügung stellen, und dem Babenhauser Investor Vensol, der dieses Gebiet für den Bau der Anlagen pachten würde. Als Begründung nannte Bürgermeister Rainer Schmalle unter anderem eine vier Jahre alte Bürgerbefragung zu dem Thema. Bei der hätten sich die meisten Beteiligten gegen die Windkraft ausgesprochen. Und auch der „Flächenfraß“ und die Lärmbelästigung durch die Rotoren sei nicht zu unterschätzen, hieß es in der Sitzung.

Vorranggebiet für die Windkraftnutzung

Dabei ist die rund 250 Hektar große Fläche zwischen Altenstadt und Kellmünz laut Regionalverband Donau-Iller sogar ein Vorranggebiet für die Windkraftnutzung. Heißt: Auf dem Areal darf nichts geschehen, was der Windkraft entgegensteht, wie etwa eine Wohnbebauung, erklärt der Regionalverbandsdirektor Markus Riethe auf Nachfrage.

Und noch mehr: Bisher dreht sich im gesamten Landkreis Neu-Ulm nur der Rotor einer Anlage, und zwar bei Seligweiler. Der restliche Kreis ist sozusagen windkraftfrei. Das Energie-Projekt im Iller- und Rothtal könnte also eines der ersten großen im Kreis werden. Denn auch an den anderen Vorranggebieten tut sich nach Aussage von Hans-Christian Kiefert, Planer Windenergie beim Regionalverband, wenig. Geht es nach dem Regionalplan, könnten in Zukunft auch bei Pfaffenhofen, im Roggenburger Wald, im Stoffenrieder Forst und im Oberrother Wald Windräder errichtet werden. Doch bisher ist das nicht passiert.

Kiefert vermutet, dass die betroffenen Kommunen den Auseinandersetzungen mit der Bevölkerung aus dem Weg gehen wollen. Denn Windkraft berge immer Konfliktstoff. Die 10-H-Regelung werde oft eingesetzt, um gegen die Räder zu argumentieren. Diese Vorschrift besagt, dass der Abstand eines Windrads zu Wohnungen mindestens zehn Mal so groß sein muss, wie die Anlage hoch ist. Allerdings sei das eine Regelung, von der die Kommunen abweichen könnten, betont Regionalverbandsdirektor Riethe.

Zwischen den Kommunen soll kein Konflikt entstehen

Seiner Meinung nach habe der Verband alles dafür getan, damit sich im Wald zwischen den Altenstadter Ortsteilen Illereichen und Filzingen und dem Markt Kellmünz Windräder drehen könnten. „Der regionale Wille war, dort die Windkraft zu ermöglichen“, sagt Riethe. Der Rest bleibe den Kommunen überlassen.

Anders als in Osterberg entschieden sich die Kellmünzer Räte für das Abkommen zum Windkraftprojekt, die Altenstadter stellen eine Zustimmung in Aussicht – haben aber noch nicht Ja gesagt. Trotz unterschiedlicher Meinungen verfolgen die Kommunen alle dasselbe Ziel: Es sei wichtig, über alle drei Gemeinden hinweg zu einer Bürgerbeteiligung gleicher Art zu kommen, sagt Wolfgang Höß, Bürgermeister von Altenstadt und Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft. Zum Beispiel mithilfe eines Bürgerentscheids.

Wichtig sei nun, keinen Druck auf Osterberg aufzubauen, man wolle keinen Konflikt zwischen den Kommunen schüren, sagt Höß. „Auf der anderen Seite wollen wir dem Investor und den Staatsforsten ein Signal senden, damit sie die Fakten vorlegen.“ Höß spricht von einer schrittweisen Annäherung zwischen dem Unternehmen und den Gemeinden. Diese Meinung vertritt auch der Kellmünzer Rathauschef Michael Obst. Der Marktrat wünsche sich eine Bürgerinformationsveranstaltung und die Besichtigung einer Anlage, sagt er.