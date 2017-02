2017-02-23 20:02:00.0

Prozess Wirt stellt seine Gäste an den Pranger - und muss jetzt selbst zahlen

Per Aushang im Kneipenfenster macht ein Gastronom Schulden seiner Gäste öffentlich. Doch nun sieht er sich seinerseits einer Reihe von anonymen Anschuldigungen ausgesetzt. Von Ronald Hinzpeter

Wer beim Wirt anschreiben lässt, gehört entweder zu den notorischen Geldbeutelvergessern oder seine Börse ist in der Regel leerer als sein Kopf nach einem längeren Kneipenbesuch. Das „Deckel schreiben“ gehört in der Gastronomie auch im Zeitalter elektronischer Kassen noch nicht zu den aussterbenden Kulturtechniken.

Gäste, die nicht zahlten, öffentlich an den Pranger gestellt

Natürlich liegt es im Interesse des Wirts, die ausstehenden Gelder wieder einzutreiben, doch dabei sollte er vielleicht eines unterlassen: seine zahlungsunwilligen Gäste öffentlich anzuprangern. Das hatte der Betreiber einer kleinen Gaststätte im nördlichen Landkreis getan und musste dafür vor Gericht jetzt sozusagen die Zeche zahlen. Allerdings scheint das Verhältnis des Mannes hinterm Tresen zu seinen Gästen nicht immer das beste zu sein.

Einer von denen war ein 36 Jahre alter Mann ohne Job, der mit der ganzen Sache heute nichts mehr zu tun haben wollte. Vor nicht mal zwei Jahren hatte er noch öffentlich bekundet, der Wirt sei ein sympathischer und netter Mann. So findet es sich sogar in den Akten des Amtsgerichts Neu-Ulm. Im Oktober vergangenen Jahres war das Verhältnis nicht mehr so berauschend, vor allem seit dem Moment, als der Mann hörte, der Gastronom habe ihn öffentlich anprangerte, weil sein „Deckel“ noch nicht bezahlt sei.

Per SMS wurde ihm gesteckt, der Wirt habe einen „Steckbrief“ ins Fenster gehängt, mit der Behauptung, er sei noch einiges an Geld schuldig. Im Freundeskreis machte die Nachricht dank Facebook schnell die Runde. „Einer nach dem anderen“ habe sich bei ihm gemeldet, sogar die örtliche Fußballmannschaft habe es gewusst, berichtete der so Bloßgestellte als Zeuge vor Gericht. Er war allerdings nicht der Einzige, dessen Trinkschulden per Aushang im Kneipenfenster an die Öffentlichkeit gelangten. Auch zwei weitere Dauergäste waren per Steckbrief auf die angeblich noch ausstehende Zeche hingewiesen worden.

Sie erstatteten Anzeige wegen Beleidigung und Rufschädigung. „Ich habe mich maßlos geärgert“, sagte einer von ihnen vor Gericht. Dabei habe er die angemahnten 18,90 Euro längst beglichen, indem er vor einiger Zeit einen 20er auf den Tresen gelegt habe. Jahrelang sei er Stammgast gewesen. Er und der Wirt? Damals „beste Freunde.“ Heute nicht mehr.

Dabei gibt es offenbar auch einige Menschen im Dorf sowie in den Nachbargemeinden, die ihrerseits nicht zögern, den Kneipenbetreiber an den Pranger zu stellen. In einer Art Brief an die Redaktion wurde er als „miserablichster Wirt im ganzen Landkreis“ bezeichnet, der die Leute mutwillig abfülle und auch sonst kein freundlicher Zeitgenosse sei. Sein Etablissement gelte als Schnapsfabrik. Solche und schlimmere Anschuldigungen wurden offenbar großzügig verschickt und mit Gremium 12 m.u.s.t.a.f.a. gezeichnet. Auch beim Amtsgericht gingen die handgeschriebenen Postkarten ein. Doch wer steckt dahinter? Das ließ sich nicht klären. Die Zeugen jedenfalls wollten trotz ihres Zorns auf den Mann, der ihnen so oft das Bier vor die Nase gestellt hatte, nichts damit zu tun haben.

Juristisch ist die Sache nun vom Tresen

Zumindest juristisch ist die Sache vom Tisch, oder besser vom Tresen: Das Verfahren gegen den Wirt wurde gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 1200 Euro eingestellt. Das Anprangern der Deckel-Sünder per Steckbrief „geht gar nicht“, befand das Gericht.