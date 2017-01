2017-01-29 11:00:00.0

Leibi Wohnungen statt Wildwuchs

Auf dem Areal neben der Kirche in Leibi soll eine Wohnanlage entstehen. Der Nersinger Gemeinderat hat die Bauvoranfrage genehmigt – allerdings nicht ohne Diskussionen. Von Ariane Attrodt

Bislang stehen auf dem Areal neben der Kirche im Nersinger Ortsteil Leibi nicht viel mehr als kahle Bäume und Sträucher. Das soll sich ändern: Der Nersinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Bauvoranfrage für eine Wohnanlage mit Tiefgarage auf dieser Fläche genehmigt. Im September hatte der Rat eine erste Bauvoranfrage für das Projekt abgelehnt – unter anderem, weil sich die Anlage nicht harmonisch in die Umgebung einfüge. Jetzt landete eine überarbeitete Fassung auf der Tagesordnung – und die gefiel dem Rat deutlich besser. „Man hat sich an der Nachbarbebauung orientiert, jetzt ist es ein harmonisches Bild“, sagte beispielsweise Nersingens Bürgermeister Erich Winkler.

Winkler verstehe, dass man bei einem solchen Projekt „geteilter Meinung sein kann“, wies aber auch auf den „enormen Druck“ hin, Wohnungen zu schaffen. „Es besteht dringender Handlungsbedarf.“ Für Rätin Anja Mayer-Ley (CSU) ist die geplante Tiefgarage „am wichtigsten“. Sonst stünden die Autos von Anwohnern und deren Besuchern der Straße entlang. Und: „Das passt nicht ins Ortsbild.“

Aus der Bauvoranfrage geht nicht hervor, wie viele Wohnungen in der Anlage bislang geplant sind, nur, dass zwei Gebäude entstehen sollen. Gerhard Dukek von der Nersinger Bauverwaltung erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung allerdings, dass derzeit 32 Stellplätze in der Tiefgarage angedacht sind. Rein davon ausgegangen wären rechtlich gesehen 16 Wohnungen möglich. Bereits fest steht dagegen, dass auf Grundlage der derzeitigen Pläne neun Befreiungen vom Bebauungsplan notwendig sind – unter anderem, weil die Wohnanlage die Grund- und Geschossflächenzahl überschreitet.

Rat Franz Merkle (CSU) gab deshalb zu bedenken, dass der Bebauungsplan auch eine „Rechtssicherheit für die Anwohner“ sei, dass dort „nicht so massiv gebaut werden darf“. Dadurch könnte man unter Umständen sogar angreifbar werden. Er sagte: „Wir geben damit eine Signalwirkung heraus, dass ganz anders gebaut werden kann.“ Dem schloss sich Dieter Wegerer (Freie Wähler) an, der anregte den Bebauungsplan aus diesem Anlass generell zu ändern. „Beim nächsten Mal müssen wird sonst die selben Befreiungen erteilen.“

Bürgermeister Winkler gab zu, dass beim Thema Befreiung generell das Motto „gleiches Recht für alle“ gelte. Er schränkte aber ein: „Ich sehe es aber nicht so, dass das zum Automatismus wird. Die Umgebungsbebauung wird immer eine Rolle spielen.“ Es müsse jedes Mal der einzelne Fall betrachtet werden.

Rat Josef Klein (Freie Wähler) erklärte, dass er kein Problem habe, der Bauvoranfrage zuzustimmen, wenn der Bebauungsplan geändert werden könne. Dafür sprach sich auch Axel Arbeiter (SPD) aus. Denn auch, wenn man immer vom historischen Ortskern spreche: „Wenn ich dort durchfahre, sehe ich keinen historischen Ortskern“, sagte er.

Bürgermeister Winkler sagte, dass der Bebauungsplan theoretisch parallel zum Bauvorhaben überarbeitet werden könne. Auch aus seiner Sicht wäre der Plan „ein Stück weit überarbeitungsbedürftig“.