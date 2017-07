2017-07-12 15:00:00.0

Weißenhorn Zu wenig Platz für Autos in der Innenstadt

Parkplätze sind rar. Doch das Problem lässt sich allein durch Vorschriften nicht lösen Von Andreas Brücken

Vor über 850 Jahren wurde die Stadt Weißenhorn gegründet. Das Auto eroberte die Straße rund 700 Jahre später. Kein Wunder also, dass die Herren von Neuffen im 13. Jahrhundert bei der Stadtplanung nicht an ausreichend Parkmöglichkeiten gedacht haben. Doch nicht nur in der Historischen Altstadt sind die Möglichkeiten, das Fahrzeug abzustellen, äußerst knapp. Ein Thema, das die Verwaltung und den Stadtrat immer wieder aufs Neue beschäftigt.

Häuslebauer müssen in Weißenhorn bereits eineinhalb Stellplätze für jede Wohnung einplanen. Als kniffelige Aufgabe für die Mitglieder des Bauausschusses stellte sich jüngst der Antrag eines Bauherrn dar. An der Günzburger Straße sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohnungen gebaut werden. 18 Stellplätze sind, laut Vorschrift, dafür notwendig. Doch der Antragsteller bezweifelte die Notwendigkeit der Parkplätze in seinem Fall. Schließlich seien im Gebäude acht barrierefreie Wohnungen geplant, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einmal von älteren Einzelpersonen bewohnt werden. Er wollte deshalb einige Stellplätze ablösen.

Thomas Schulz (SPD) begrüßte zwar den Bauantrag, weil sich die geplanten Häuser gut in das Ensemble eingliedern, brachte aber gleichzeitig seine Bedenken ein: „Wir haben in der Günzburger Straße schon jetzt zu wenig Raum für parkende Autos.“ Johannes Amann von den Weißenhorner Überparteilichen Wählern plädierte für eine Ausnahme, weil es sich beim Bauantrag wegen der barrierefreien Planung offensichtlich um Seniorenwohnungen handle und damit nicht der Stellplatzschlüssel von 1,5 Fahrzeugen je Wohnung angewendet werden müsse. Bürgermeister Wolfgang Fendt erwiderte jedoch, dass für das Baurecht nicht die Nutzung sondern der Bauherr ausschlaggebend sei. Am Ende der Diskussion gaben die Ratsmitglieder dem Antrag des Bauherrn nach und verabschiedeten eine Ablösung von bis zu sieben Stellplätzen.

Für ein geplantes Mehrfamilienhaus östlich der Memminger Straße erlaubte die Stadtverwaltung dem Bauherrn vom Bebauungsplan abzuweichen: „Tiefgaragen sind aus unserer Sicht sinnvoll und richtig“, sagte Fendt.

Michael Schrodi (CSU) wollte nur bedingt zustimmen und schlug vor, dass die vorgeschriebenen eineinhalb Stellplätze den Wohnungen zugeordnet werden. „Dann parken die Bewohner in ihrer eigenen Tiefgarage und nicht irgendwo anders.“ Johannes Amann warb jedoch dafür „die Bürger nicht zu sehr zu bevormunden“. Gunter Kühnle (CSU) fragte nach der praktischen Umsetzung für die Idee seines Parteikollegen: „Wie soll man denn einem Wohnungsbesitzer eineinhalb Parkplätze verkaufen?“ Schließlich erteilten die Räte dem Antragssteller das Einvernehmen.